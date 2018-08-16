شباب تلودي يمهلون شركة تعدين 24 ساعة لمغادرة المنطقة



00:10 AM August, 15 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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طالب تجمع شباب مدينة تلودى بولاية جنوب كردفان شركة السنوط للتعدين بوقف تشغيل المصنع وترحيله من المدينة وضواحيها بحجة ان نشاط المصنع مضر بالبيئة وصحة الانسان والحيوان في المنطقة . وامهل شباب تلودي مدير شركة السنوط مدة (24)ساعة للرد على المطالب. وكان المصنع المملوك لذات الشركة قد تعرض للاحراق مع الياته في مارس من العام الماضي خلال حملة احتجاجات للمضار البيئة الناتجة عن المصنع قبل ان يعود من جديد مرة اخري ويواجه بالرفض. يذكر ان شركة اخري للتعدين عن الذهب ومقرها مدينة رشاد تعرضت الاسبوع الماضي لهجوم من قبل مجهولين ، ما ادى لاعاقة وصول الاليات الى منجم الظلطاية برشاد.