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سمية محمد أحمد أبو كشوة: جودة تعليم جامعة سنار لا يقل عن الخرطوم

10-04-2018, 07:15 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
مجموع المشاركات: 1794

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سمية محمد أحمد أبو كشوة: جودة تعليم جامعة سنار لا يقل عن الخرطوم

    07:15 PM April, 10 2018

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    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
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    سنار: الصيحة

    كشفت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور سمية محمد أحمد أبو كشوة، عن توفر الدعم للمراكز البحثية وأكدت تطوير العملية التعليمية بجامعة سنار مؤكدة أنها لا تقل عن جامعة الخرطوم في جودة العملية التعليمية خاصة في الكليات العلمية.

    وقالت سمية، خلال مخاطبتها حفل تكريمها ومدير جامعة سنار البروفيسور محمد الخير عبد الرحمن الذي نظمه مجلس أمناء كليات مجمع دانفوديو بمايرنو أمس، إن الطلاب أصبحوا يختارون جامعة سنار لاستقرارها وجودة التعليم فيها. وأشادت بتبادل الأدوار بين إدارات الجامعة وقيادات المجتمع المدني وطالبت بالإسراع ببناء مكتبة داخل الكلية لكي يستفيد منها الطلاب والمجتمع وقيام مركز لتنمية المجتمع كما طالبت بإنشاء مركز للحياة البرية ومركز للأمراض المستوطنة بالجامعة مؤكدة اهتمامها بتطوير الجامعات الولائية .

    ومن جانبه امتدح والى سنار، الضو محمد الماحي، إدارات الجامعة على الخدمة المتفانية التي يقدمونها من أجل تطوير التعليم بالولاية، وقال إن كليات الجامعة أصبحت في كل محلية وقرية مؤكدًا أن الإدارات الأهلية قد وقفت مع إدارات الجامعة في زيادة عدد الكليات بالمحليات المختلفة، وأكد أن حكومة سنار جاهزة لتطوير العملية التعليمية بكل ما تراه إدارة الجامعة مناسباً.
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