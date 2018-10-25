سلفاكير ميارديت: ليس لدي ما أخافه و مستعد لمواجهة المحكمة الجنائية و أولوياتنا جلب السلام للبلاد أو

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25-10-2018, 08:37 PM

عبير سويكت
<aعبير سويكت
تاريخ التسجيل: 07-08-2016
مجموع المشاركات: 262

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سلفاكير ميارديت: ليس لدي ما أخافه و مستعد لمواجهة المحكمة الجنائية و أولوياتنا جلب السلام للبلاد أو

    09:37 PM October, 25 2018

    سودانيز اون لاين
    عبير سويكت-France
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    صرح رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت
    يوم الأربعاء الموافق 24/10/2018 في مقابلة تلفزيونية له قال فيها :أن السلام الذي وقعه مع معارضيه لن ينهار، و أنه لن يكون عقبة في إكمال و تحقيق هذا السلام الذي يبني عليه الشعب آمال كبيرة.

    و أضاف قائلاً : "يمكنني أن أضمن ذلك وأستطيع أن أؤكد للناس أننا سنحقق السلام في بلدنا ، و سوف نحصل عليه".

    و في ذات السياق تعهد الرئيس سلفاكير ميارديت بأنه سوف يعمل مع منافسيه خلال الفترة الانتقالية من أجل السلام و الإستقرار في البلاد.

    و في سؤال وجه له حول تقرير دولي كشف عن أن الحرب الأهلية التي إستمرت خمس سنوات لقى خلالها ما لا يقل عن 318،900 حتفهم من مواطني الجنوب، فكان رده : أنه مستعد لمواجهة المحكمة الجنائية الدولية إذا طُلب منه الرد على الإتهامات المتعلقة بإرتكاب جرائم حرب أثناء الحرب الأهلية.

    و أردف قائلاً : أنه لا يخاف مواجهة المحكمة الجنائية لأنه لم يفعل شيئاً.، فإذا كانت هناك إتهامات من هذا النوع فهو على إستعداد للذهاب إلى هناك ، و أكد على أنه سوف يعود من هناك لأنه لم يفعل أي شئ.

    و في سؤال آخر طرح على رئيس جنوب السودان حول موضوع غسيل الأموال و تورط كبار المسؤولين الحكوميين في الجنوب في هذا الموضوع؟ و ما هي الإجراءت التي سوف يتخذها في هذا الشأن أجاب قائلاً :" أن ليس لديه وقت في هذه المرحلة لمحاسبة الناس الذين سرقوا النقود ، لأن الأولوية هي جلب السلام أولاً ثم محاسبة الأشخاص".

    في الوقت الذي أعترف فيه سلفاكير ميارديت
    بأن هناك غسيل أموال و حالات تورط بعض المسؤولين في ذلك الأمر الذي جعل العديد من سكان جنوب السودان يعانون من حالة فقر مدقع .

    من جانبن آخر وصف سلفاكير الجنرال بول مالونق رئيس الأركان العامة السابق و المعارض حالياً و المتهم بإرتكاب جرائم وصفت بالوحشية، حيث وصف كير الجنرال ملونق بأحد المدراء السيئين، و أن تعيينه له كرئيس الأركان العامة كان بناءا على أقدميته فقط ، و علل كير قرار تعيينه لملونق أنه لم يكن في أستطاعته القفز على جنرال ملونق و تعيين من هو أقل رتبة منه ".

    و الجدير بالذكر أن غريمه رئيس الحركة الشعبية في المعارضة دكتور ريك مشار في تصريح صحفي له بالخرطوم عاصمة السودان بفندق كورنثيا (برج الفاتح) عقب إجتماعات عقدت مع توت قلواك رئيس اللجنة القومية للفترة ما قبل الإنتقالية، بشر مشار الشعب الجنوبي بأنهم جاهزون للإحتفال بالسلام في جوبا يوم 30 في هذا الشهر الجاري .


    عبير المجمر (سويكت)
    25/10/2018


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