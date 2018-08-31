سكرتارية ملتقى ايوا للسلام والديمقراطية تنعي أمين مكي مدني

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تنعي سكرتارية ملتقى ايوا للسلام والديمقراطية وفاة المناضل د. أمين مكي مدني الذي رحل عننا بعد صراع طويل مع المرض والإرهاق من جراء اعتقالات وملاحقات السلطات السودانية الغاشمة.

وقد سجل التاريخ السوداني للمناضل د. أمين مكي مدني مواقف مشرفة في الدفاع عن الحريات و النضال الدؤوب المتواصل لاستعادة الديمقراطية.

فقد كرس المرحوم جل وقته في الدفاع عن حقوق الانسان ، وسخر مكتبه وكل امكانياته من اجل ذلك ، بدأ من جنيف والقاهرة وغزة ثم مكتبه بالخرطوم ، ويرجع اليه الفضل في تعريف المنظمات الحقوقية والإنسانية بالانتهاكات التي كانت تتم لحقوق الانسان ، رحم الله الفقيد رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته والتعازي الي أسرته ولكل زملائه وأصدقائه وطلابه والتعازي للشعب السوداني بكل اطيافه وعارفي فضله والدوام لله.



سكرتارية ملتقى ايوا للسلام والديمقراطية

٣١ اغسطس ٢٠١٨