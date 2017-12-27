سقوط طائرة تدريب تابعة للكلية الجوية ببورتسودان

بورتسودان:الايام أعلن الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة العميد د. أحمد خليفة أحمد الشامى عن سقوط طائرة تدريب من طراز (بي تي 6) تتبع للكلية الجوية ببورتسودان اثر عطل فنى مما أدى إلى إستشهاد الطالب الحربي سياف إدريس عثمان سليمان ، الذي كان يقودها في طلعة تدريبية ضمن برنامج التدريب اليومي بالكلية الجوية .
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