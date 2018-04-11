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سراح المعتقلين السياسيين

11-04-2018, 07:11 PM

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
<aأخبار الحركة الجماهيرية السودانية
تاريخ التسجيل: 25-09-2017
مجموع المشاركات: 366

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سراح المعتقلين السياسيين

    07:11 PM April, 11 2018

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    أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني
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    أطلق جهاز الأمن والمخابرات مساء امس الثلاثاء الموافق سراح المعتقلين السياسيين الآتي اسمؤهم
    1امجد فريد
    2عبد الغني كرم الله
    3هاشم ميرغني
    4- صدقي كبلو.
    5- محي الدين الجلاد
    6عزالدبن حربكة
    7عمر محجوب
    8مصطفي هندي
    9عبدالعزبز محمد العربي
    10 سامر خليل
    11 كمال كرار
    12محمد خيري عبد الرازق
    13محمد فاروق
    14عرفات جمال
    15صديق عبدالجبار (ابو فواز)
    16امين سعد
    17محمد مختار الخطيب
    18علي الكنين
    19صلاح نابري
    20مصطفي عبده
    21عبدالرحمن عببد الله
    22احمد نمر
    23وجدي صالح عبده
    24عبداللطيف عبدالغني عبداللطيف(وردي الصغير)
    25اسماعيل ادم حامد
    26فتحي مصطفى
    27الماحي سليمان
    28فتحي صديق
    29حذيفة حسب الرسول
    30طارق ادريس
    31محجوب سناوي
    32صالح محمود
    33شريف عبدالكريم
    34احمد زهير
    35سيداحمد محمد عبدالله
    36يحيى مدلل
    37الحارث احمد التوم
    38عبدالرحمن دريسة
    39مختار عبدالله
    40حيدر الهادي
    41عمر عدلان
    42مظفر محمد ادم
    43كمال اسماعيل
    44خالد عمر
    45بدرالدين خميس
    46الهادي عبدالله ادم
    47بابكر ابراهيم العجب
    48محمد الامين مبارك
    49احمد عبد الله هلال
    50محمد عثمان حمدتو
    51بدرالدين الزعيم
    52حسن بدوي
    53احمد محمد خير الله
    54عبدالرحيم فتح الرحمن السنجك.
    55عثمان حسن صالح
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