ستة من المبعوثين الدوليين يصلون الخرطوم الاربعاء

يصل البلاد الأربعاء، المقبل، ستة من المبعوثين الدوليين في زيارة رسمية، تستغرق يومين، ويضم وفد المبعوثين فرنسا، النرويج، أمريكا، بريطانيا،والمانيا ومبعوثة الاتحاد الأوربي للقرن الأفريقي.
وبحسب وكالة السودان للأنباء، أن وفد المبعوثين سيلتقي بالمكونات المدنية والسياسية لتقريب وجهات النظر ودفع عملية المسار السياسي لتحقيق الانتقال الديمقراطي، كما سيلتقي ببعثة الأمم المتحدة للسلام بقيادة فولكر بيرتس ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في السودان، والوقوف على برامج العون الإنساني التي تدعمها بلدانهم عبر الوكالات وبرامج الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، كما سيلتقي الوفد بالمسوؤلين في المجلس السيادي
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق February, 05 2023
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