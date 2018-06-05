سائقو الحافلات والمركبات بالقضارف يرفعون الاضراب ويفرضون التسعيرة القديمة

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05-06-2018, 06:29 PM

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
<aأخبار الحركة الجماهيرية السودانية
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سائقو الحافلات والمركبات بالقضارف يرفعون الاضراب ويفرضون التسعيرة القديمة

    06:29 PM June, 05 2018

    سودانيز اون لاين
    أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني
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    دخل سائقو الحافلات والمركبات العاملة في مجال المواصلات في مدينة القضارف في ا ضراب يوم الأحد 3 يونيو وذلك نسبة لارتفاع اسعار الوقوق ولتدخل جهاز الأمن بفرض تعريفة مواصلات مقدارها 3 جنيهات بعد أن كانت 5 جنيهات في الفترة الماضية. وقال مواطن من مدينة القضارف لراديو دبنقا إن الإضراب تسبب في شكل الحركة وتكدس المواطنين في موقف كرري وديم النور بالقضارف. ولكن الحركة عادت لطبيعتها صباح الأثنين 4 يونيو بعد أن فرض السائقون الأمر الواقع بتحصيل مبلغ خمسة جنيهات عن الراكب.وأوضح المواطن أن تعريفة المواصلات كانت في السابق 3 جنيهات بالفعل ولكن انعدام الوقود وارتفاع اسعاره وارتفاع اسعار الاسبيرات وقطع الغيار دفع أصحاب المركبات بفرض تعريفة 5 جنيهات من جانبهم، الأمر الذي وافقت عليه المحلية بخطاب رسمي. ولكن جهاز الأمن أجبر سائقي المركبات على تحصيل 3 جنيهات بحسب التعريفة القديمة مما دفع اصحاب الحافلات للاضراب
    وقال مواطن من القضارف لراديو دبنقا أن المدينة تعاني من أزمة وقود طاحنة، وأن الجازولين معدوم تماما وما يتوفر منه يتعامل فيه افراد جهاز الأمن الذين ينشطون في بيع الجازولين في السوق الأسود ويسيطرون على تجارته في المدينة، إضافة لأصحاب المشاريع الزراعية الذين يدفعون رسوم تجديد المشاريع البالغة 9 مليون جنيه التي تمكنهم من الحصول على 30 برميل جازولين لكل ألف فدان، ويتم بيع هذه الكمية في السوق الاسود في مدينة القضارف وما جاورها ، مما يغطي مبلغ التسعة مليون ويدر عليهم ربحا كبيرا.
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