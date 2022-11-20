زين الكويتية للاتصالات تعتذر عن المضي قدما في بيع شركتها بالسودان لأسامة داوود

اعتذرت مجموعة زين الكويتية للاتصالات عن بيع حصتها في الشركة بالسودان وفق العرض المقدم من شركة (إنفكتوس هولدنج) التابعة لمجموعة دال التي يترأسها رجل الأعمال أسامة داوود. وفي خطاب بعث به بدر ناصر الخرافي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين، إلى محمد سعود العصيمي، الرئيسي التنفيذي لبورصة الكويت، قالت الشركة الكويتية السودانية القابضة إنها قررت عدم المضي في عملية البيع، لأنها لن تحقق الفوائد المرجوة من أهداف عملية البيع التي تأتي على رأسها تعظيم حقوق المساهمين.
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق November, 18 2022
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