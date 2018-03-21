زيادات كبيرة بتعرفة المواصلات في بورتسودان



00:00 AM March, 20 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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زادت تعرفة المواصلات الداخلية فى مدينة بورتسودان بصورة كبيرة وسط سخط المواطنين.

وكشف مواطنون بالمدينة عن زيادة بواقع 50قرشا ، وقالوا أن الزيادة شملت النقل الوسيط (الأمجاد) لتصبح 350 قرشاً،عوضا عن 3جنيهات والحافلات 3جنيهات عوضا 250 قرشا

وقال الريح حمد -سائق أمجاد- ل(الميدان) أنهم استندوا فى الزيادة على المنشور الصادر من معتمد بورتسودان رغما عن مطالبتهم بأن تكون التعريفة خمسة جنيهات لافتا الانتباه إلى الزيادات التى وصفها بالمهولة فى اسعار المحروقات والاسبيرات وتكاليف المعيشة وان أغلب السائقين ليس لهم مورد لمواجهة الحياة الاهذه العربات التى ارتفعت كل تكاليفها من جمارك إلى رسوم أخرى.

المواطن أحمد بابكر النور أكد ان هذه الزيادة غير المبررة هى امتداد لموجة الزيادات الفاحشة التى طالت كل شى وان المواطن هو من يتحمل فشل السياسات وتكلفة الترهل الادارى ومنصرفات الحكومة وبذخها

وأضاف ان زيادة اسعار المواصلات ستفاقم وتزيد من معاناة المواطنين وتزيدهم فقراعلى فقرهم وتخوف من تفاقم هذه الزيادات التى تأتى متزامنة مع زيادات فى اسعار السلع الاستهلاكية.