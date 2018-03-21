فيرجينيا تحتفل بالفنان الكبير عبد الكريم الكابلى 25 مارس 2018
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 21-03-2018, 00:34 AM الصفحة الرئيسية

اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

زيادات كبيرة بتعرفة المواصلات في بورتسودان

21-03-2018, 00:00 AM

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
<aأخبار الحركة الجماهيرية السودانية
تاريخ التسجيل: 25-09-2017
مجموع المشاركات: 320

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


زيادات كبيرة بتعرفة المواصلات في بورتسودان

    00:00 AM March, 20 2018

    سودانيز اون لاين
    أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني
    مكتبتى
    رابط مختصر



    زادت تعرفة المواصلات الداخلية فى مدينة بورتسودان بصورة كبيرة وسط سخط المواطنين.
    وكشف مواطنون بالمدينة عن زيادة بواقع 50قرشا ، وقالوا أن الزيادة شملت النقل الوسيط (الأمجاد) لتصبح 350 قرشاً،عوضا عن 3جنيهات والحافلات 3جنيهات عوضا 250 قرشا
    وقال الريح حمد -سائق أمجاد- ل(الميدان) أنهم استندوا فى الزيادة على المنشور الصادر من معتمد بورتسودان رغما عن مطالبتهم بأن تكون التعريفة خمسة جنيهات لافتا الانتباه إلى الزيادات التى وصفها بالمهولة فى اسعار المحروقات والاسبيرات وتكاليف المعيشة وان أغلب السائقين ليس لهم مورد لمواجهة الحياة الاهذه العربات التى ارتفعت كل تكاليفها من جمارك إلى رسوم أخرى.
    المواطن أحمد بابكر النور أكد ان هذه الزيادة غير المبررة هى امتداد لموجة الزيادات الفاحشة التى طالت كل شى وان المواطن هو من يتحمل فشل السياسات وتكلفة الترهل الادارى ومنصرفات الحكومة وبذخها
    وأضاف ان زيادة اسعار المواصلات ستفاقم وتزيد من معاناة المواطنين وتزيدهم فقراعلى فقرهم وتخوف من تفاقم هذه الزيادات التى تأتى متزامنة مع زيادات فى اسعار السلع الاستهلاكية.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de