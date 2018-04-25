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زوجة نجل قتيلة المهندسين تكشف للمحكمة خبايا علاقة القتيلة بالمتهمة

25-04-2018, 10:03 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
مجموع المشاركات: 1837

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زوجة نجل قتيلة المهندسين تكشف للمحكمة خبايا علاقة القتيلة بالمتهمة

    10:03 PM April, 25 2018

    سودانيز اون لاين
    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
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    أم درمان: ياسمين نورالدين

    أكدت زوجة حسام نجل "قتيلة المهندسين" زوجة رجل الأعمال مهدي الشريف أن شقيقة المتهمة والخادمة قامتا بنظافة غرفة المرحومة "مكان الحادث" ومسحها وترتيبها وأعادتها الى وضعها الطبيعي.

    وأشارت زوجة نجل القتيلة التي مثلت أمس أمام القاضي إبراهيم عثمان بصفتها شاهدة اتهام في القضية، إلى أن المجنى عليها كانت تخاف وتتوجس من المتهمة، وقالت "ذات يوم قامت المتهمة بإعداد (شوربة) للمجنى عليها وعندما علمت بأن المتهمة هي التي أعدتها قامت بالتخلص منها"، مشيرة إلى أنها قالت إنها لا تثق في أن تكون قد وضعت بها شيئاً لقتلها، مؤكدة احترام المجنى عليها لكل إنسان وعدم إساءتها لأحد، منوهة إلى أن علاقة المجنى عليها بأبناء نجلها زوج المتهمة بأنها "علاقة أي جدة بأبناء ابنها"، مؤكدة أنها لم تسمع المجنى عليها تقول إنها لا تحب المتهمة.

    وأشارت الشاهدة أن المجنى عليها اخبرتها قبل الحادثة بأسبوع بأنها لا تستطيع أن تنام في ظل وجودها مع المتهمة في المنزل وحدهما، وقال: "بتخاف منها لأنو بينهم خلافات".

    وعن معرفتها بمقتل أم زوجها، قالت الشاهدة "حوالي الساعة التاسعة مساء اتصلت بها المتهمة الثانية "زوجة شقيق زوجها" وطلبت منها النزول لأن هنالك مجموعة من أفراد الشرطة بالطابق العلوي وأنها متوترة وقلقة".
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