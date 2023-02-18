زلزال تركيا : مصرع سودانيين اثنين وفقدان 17 شخصا

أعلنت السفارة السودانية في تركيا، عن وفاة سودانيين وفقدان “17” أخرين جراء الزلزال الذي ضرب الدولة التركية.
وكشف الوزير المفوض بالسفارة السودانية بأنقرا، الريح عبد الرحمن، عن إنشائهم مخيما مؤقتًا في مدينة “كرابوك” بتركيا وصل عدد السودانيين فيه إلى “40”، وأضاف “هناك أعداد كبيرة أكملنا لهم الإجراءات وسافروا السودان”.
وتوقع الريح، مغادرة العديد من السودانيين تركيا وعودتهم للسودان، بسبب تشدد الأتراك في إجراءات الإقامة.
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق February, 10 2023
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