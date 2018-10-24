زعيم المعارضة الجنوبية د. ريك مشار يبشر الشعب الجنوبي جاهزون للإحتفال بالسلام في جوبا يوم 30 في هذا

لأول مرة في تصريح عام و مباشر بالخرطوم عاصمة السودان بفندق كورنثيا (برج الفاتح) أكد دكتور ريك مشار رئيس الحركة الشعبية في المعارضة على أنهم عقدوا إجتماعات مع اللجنة القومية للفترة ما قبل الإنتقالية، و أشار إلى أن نتائجها كانت إيجابية جداً، و شكر اللجنة على توفيرها مناخ جديد لتنفيذ إتفاقية السلام.
و قال أنهم وقعوا في يوم 12 سبتمبر 2018 على الإتفاقية و هم ملتزمين بتنفيذها بنسبة 100%.
كذلك وجه دكتور ريك مشار زعيم المعارضة الجنوبية رسالة إلى الشعب الجنوبي و دعاه للتمسك بإتفاقية السلام هذه و التصدي لأي عملية لخرقها أو إفشالها ، و العمل على تنفيذ إتفاقية السلام بجدية، مشيراً إلى أنها أن نفذت بالشكل المطلوب سيكون في تنفيذها فائدة كبيرة للمواطن، و ستنهض بدولة جنوب السودان، و تصبح دولة مختلفة مما هي عليه الآن.
و أردف قائلاً: أنه سعيد بأن اللجنة بدأت عملها في الخرطوم، و كذلك يريد من لجان أخرى أن تبدأ عملها مثل :لجنة وقف إطلاق النار و لجنة مجلس الدفاع المشترك، موضحاً أهمية ذلك في أن العساكر الموجودين الآن في مناطق العمليات يجب أن يعلموا و يتم إخطارهم بأن الحرب قد إنتهت و السلام آتي.
و أشار إلى أن هذه اللجان منذ أن تمت تسميتها لم تبدأ عملها، و قد حان الوقت حتى تبدأ عملها و تكون موجودة على أرض الواقع ، في وسط القوات، و بين المواطنين حتى يروا بأعينهم ذلك، و تطمئن قلوبهم لمصداقية التنفيذ، الأمر الذي سوف يعكس لهم جدية الإتفاقية، و ينهي الخروقات الحاصلة حالياً.
و ختم رئيس المعارضة بالحركة الشعبية قائلاً :أنهم جاهزون للإحتفال بالسلام في جوبا عاصمة جنوب السودان.
و من جانب آخر رحب توت قلواك رئيس اللجنة القومية للفترة ما قبل الإنتقالية بموقف دكتور رياك مشار، و أكد بإسم اللجنة على جدية تنفيذ الإتفاقية من جانبهم.
و أضاف قائلاً :الحمدالله أن جميع المواطنين سمعوا حديث دكتور ريك مشار، و تأكدوا من أن إتفاقية السلام هذه تعطيه مكانته و مساحته، و أردف قائلاً :نؤكد للأخ ريك مشار في ال IO الحركة الشعبية في المعارضة، و جميع الأخوة المعارضين الذين وقعوا على إتفاقية السلام أنها سوف تنفذ، و عليهم أن يكونوا ملتزمين بالاتفاقية، و كذلك جميع القوات التي في الميدان عليها أن تعرف ما هي الإتفاقية؟ و على ماذا تنص؟ و واجباتهم نحو تنفيذها.
و ختم حديثه قائلاً :بما أن الأخ ريك مشار قال انه سوف يأتي إلى جوبا فبناءا على ذلك هو بدوره سوف يجلس مع هؤلاء، و الحمدلله أنهم سمعوا الآن حديث دكتور مشار، و هذا يعني أنه سوف يكون هناك إحتفال في جوبا يوم 30 في هذا الشهر.
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