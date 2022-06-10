زعمت انها في استعداد منذ اسبوعين ..مركزي التغيير يحذر من مواجهة محتملة وصراع بين العسكريين

حذر تحالف الحرية والتغيير- المجلس المركزي من نذر مواجهة محتملة وصراع بين العسكريين وزعمت أن القوات المسلحة في حالة استعداد لأكثر من اسبوعين على حد قولها .
وقال التحالف إن هذا الوضع المحتقن يحتاج إرادة سياسية لايجاد حلول عاجلة للحيلولة دون الانهيار وهي مهمة لا تحتمل التأجيل
اضافة إلى عودة كوادر الحركة الاسلامية والمؤتمر الوطني والسيطرة على كافة مراكز الدولة العدلية والمالية والادارية والامنية ونشاطها في دعم الانقلاب واعاقة التوافق السياسي وبالتالي فإن الوقت ملائم لحدوث انقلاب يعيد النظام البائد.
ووضعت الحرية والتغيير تكوين الكتلة المدنية الموحدة لانهاء الانقلاب واعداد الوثيقة الدستورية لادارة وحكم الفترة الانتقالية واعداد الاعلان السياسي وتشكيل الحكومة الانتقالية كأولوية للعمل’ وأكدت ضرورة المزيد من التواصل مع المجتمع الدولي والاقليمي
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