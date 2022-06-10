زعمت انها في استعداد منذ اسبوعين ..مركزي التغيير يحذر من مواجهة محتملة وصراع بين العسكريين

الاتحاد النسائي يكرم علوية تابر بالحلفاية
شهداء الثورة السودانية من ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ يوم انقلاب البرهان
دعوة للفنانين ، التشكليين و مبدعي الفوتوشوب لنشر جدارياتهم هنا
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 10-14-2022, 00:11 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-06-2022, 01:15 PM

اخبار سودانيزاونلاين
<aاخبار سودانيزاونلاين
تاريخ التسجيل: 10-25-2013
مجموع المشاركات: 4364

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
زعمت انها في استعداد منذ اسبوعين ..مركزي التغيير يحذر من مواجهة محتملة وصراع بين العسكريين

    12:15 PM October, 06 2022

    سودانيز اون لاين
    اخبار سودانيزاونلاين-اريزونا-امريكا
    مكتبتى
    رابط مختصر





    حذر تحالف الحرية والتغيير- المجلس المركزي من نذر مواجهة محتملة وصراع بين العسكريين وزعمت أن القوات المسلحة في حالة استعداد لأكثر من اسبوعين على حد قولها .

    وقال التحالف إن هذا الوضع المحتقن يحتاج إرادة سياسية لايجاد حلول عاجلة للحيلولة دون الانهيار وهي مهمة لا تحتمل التأجيل

    اضافة إلى عودة كوادر الحركة الاسلامية والمؤتمر الوطني والسيطرة على كافة مراكز الدولة العدلية والمالية والادارية والامنية ونشاطها في دعم الانقلاب واعاقة التوافق السياسي وبالتالي فإن الوقت ملائم لحدوث انقلاب يعيد النظام البائد.

    ووضعت الحرية والتغيير تكوين الكتلة المدنية الموحدة لانهاء الانقلاب واعداد الوثيقة الدستورية لادارة وحكم الفترة الانتقالية واعداد الاعلان السياسي وتشكيل الحكومة الانتقالية كأولوية للعمل’ وأكدت ضرورة المزيد من التواصل مع المجتمع الدولي والاقليمي

    عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 05 2022
  • تظاهرة الحراك الثوري السوداني في بريطانيا


عناوين المواضيع المنبر العام بسودانيزاونلاين SudaneseOnline اليوم الموافق October, 05 2022
  • الرجال الذين أثبتوا خطأ أينشتاين
  • عناوين الصحف الصادره اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022م
  • انتقادات واسعة لبطء تنفيذ السلام ومناوي يدعو البرهان وحميدتي لتجهيز قوات نظامية للمشاركة في حماية ا
  • الاتكاء على اصول المذاهب الأربعة ليس بالأمر الصائب .. صالح المغامسي
  • البنت السورية والقاضي الامريكي
  • توقيف حسين خوجلي على خلفية بلاغ من أمجد فريد
  • بالله محاكمة انقلاب 1989 ..طلعت بلاغ كيدي من شيوعي؟؟!
  • ليل الثورة طويل طولاً يجنن يا شيخنا !


    عناوين المقالات بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 05 2022
  • الكرت الأخير ..! كتبه هيثم الفضل
  • ابوبكر عبدالرازق أحد قيادات المؤتمر الشعبي في تصريحات ولقاء تلفزيوني كتبه نضال عبدالوهاب
  • هل السياسة حرفة؟ كتبه أمل أحمد تبيدي
  • إطلاق سراح وزير مالية البشير، هل هو نقطة البدابة لتحقيق مطالب حركة النهضة الإسلامية ؟
  • واحة الجقدول!! كتبه الأمين مصطفى
  • الشبكة طاشة.. الكهربا قاطعة..الموتر بايظ كتبه د.أمل الكردفاني
  • الشعبُ القويُ والحاضنةُ الصابرةُ صناعُ النصرِ وأصحابُ الفضلِ كتبه د. مصطفى يوسف اللداوي
  • دولة أم دفسو؟!.. كتبه عادل هلال
  • صلاح غريبة يكتب : في ذكرى اليوم العالمي للمعلم ....!
  • عودة أيلا .. والدفاتر القديمة.! كتبه الطيب الزين























    •                   


    [رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

    تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
    at FaceBook




    احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
    اراء حرة و مقالات
    Latest Posts in English Forum
    Articles and Views
    اخر المواضيع فى المنبر العام
    News and Press Releases
    اخبار و بيانات



    فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
    الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
    لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
    About Us
    Contact Us
    About Sudanese Online
    		 اخبار و بيانات
    اراء حرة و مقالات
    صور سودانيزاونلاين
    فيديوهات سودانيزاونلاين
    ويكيبيديا سودانيز اون لاين
    منتديات سودانيزاونلاين     		News and Press Releases
    Articles and Views
    SudaneseOnline Images
    Sudanese Online Videos
    Sudanese Online Wikipedia
    Sudanese Online Forums
    If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

    © 2014 SudaneseOnline.com

    Software Version 1.3.0 © 2N-com.de