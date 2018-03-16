رفع اضراب اطباء نواب الاختصاصيين بولاية الجزيرة

رفع اطباء نواب الاختصاصيين بولاية الجزيرة أمس الإضراب الذي استمر ثلاث أيام بعد تراجع وزارة الصحة بالولاية عن قرار تقليص عدد نواب الاختصاصيين من 237 إلى 81 نائبا. وكشف بيان صادر عن لجنة نواب الاختصاصيين ان وزارة الصحة بالولاية اعتمدت العدد المقترح من نواب الاختصاصيين مؤقتاً إلى حين إجازة العدد من اللجنة الاتحادية وأوضحت اللجنة إن عمليات ترميم الميزات ستبدأ الاثنين المقبل، و يكون رفع مقترحات الحوافز وزيادتها خلال فترة الثلاثة اسابيع القادمة.
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