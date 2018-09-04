رحلة الجالية السودانية بلندن إلى بونجور ريجيز



08:35 PM September, 04 2018 سودانيز اون لاين

محمد علي ـ لندن-لندن-UK

مكتبتى

رابط مختصر











محمد علي ـ لندن

نظمت الجالية السودانية ومركز المعلومات بلندن يوم السبت الماضي الأول من سبتمبر الجاري 2018م رحلة ترفيهية تربوية للأسر السودانية إلي منطقة Bognor Regis الساحلية بهدف الترويح عنهم وربط الأطفال السودانيين بمجتمعهم وتدريبهم على السباحة، وقد شارك في الرحلة عدد كبير من أعضاء الجالية من الجنسين والأطفال، كانت الرحلة فرصة طيبة للتعارف بين أعضاء الجالية وقد ابتهج الاطفال واستمتعوا بالسباحة في البحر وأشعة الشمس.

أدناه صور من الرحلة