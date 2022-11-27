رجل خمسيني يغتصب طفلا داخل مدرسة في احدي قري القضارف

أثارت جريمة اغتصاب موجة من الغضب بالقضارف حيث تلقت إدارة حماية الأسرة والطفل بالولاية بلاغاً يفيد باغتصاب طفل يبلغ من العمر (13) عام في احدى المدارس بالقلابات الغربية من قبل مدير مدرسة بذات المنطقة وتم القبض علي المدير وتحويل الطفل الى الطبيب الشرعي .
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