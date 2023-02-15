رجل اعمال يسير بالملابس الداخلية في اشهر شارع بالخرطوم ويهدد بحرق اسرته بسبب الايس

شهد شارع الجمهورية وسط الخرطوم منظرا غير مالوف وذلك على اثر سير رجل اعمال معروف في تجارة العربات بالملابس الداخلية ويحمل في يده حبوب ترامدول وايس ويردد في حديثه بانه بصدد حرق منزل اسرته لانهم لا يستحقون الحياة. وتحسر عدد من اصدقاء التاجر من الحال الذي وصل اليه بعد ان اصبح مدمنا للايس وترك عمله في شركته المشهور باستيراد السيارات
وطالب احد اصدقاء التاجر اسرته بضرورة التحرك العاجل لإجلائه من الشارع، ووضعه في مركز صحي للعناية به وحفظ كرامته
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق February, 10 2023
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