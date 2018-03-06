رابطة خريجي جامعة الخرطوم بلندن تقيم يوماً مفتوحاً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة



04:46 PM March, 06 2018 سودانيز اون لاين

محمد علي ـ لندن-لندن-UK

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محمد علي ـ لندن

تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة تقيم رابطة خريجي جامعة الخرطوم بالمملكة المتحدة وايرلندا يوماً مفتوحاً في لندن وذلك يوم 10 مارس 2018م، من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 6 مساءً. ويشمل البرنامج ندوة بعنوان (حقوق المرأة المهاجرة) وعرض لبرنامج المكتب الأكاديمي لدعم جامعة الخرطوم وذلك بمشاركة نقابة الأطباء ومكتبة الطفل ومشاركة مجموعة من المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان والحريات الأكاديمية والشأن السوداني والدعوة عامة.

مكان الفعالية:

كنيسة ايمانويل على شارع هارو رود

EMANUEL CHURCH 391 Harrow Road W9 3NF