رابطة جبال النوبة العالمية بامريكة تدين وتشجب الانتهاكات ضد النوبة بمنطقة لقاوة

ظللنا في رابطة جبال النوبة العالمية بامريكا نتابع بقلق شديد مجريات الأحداث المتلاحقة في السودان عامة ضد شعب جبال النوبة والتي انتقلت الى معقل النوبة بولاية جنوب كردفان/ جبال النوبة مدينة لقاوة الملتهبة الان من قبل ميليشيات العناصر العربية مدعومة من الجنجويد ترتكب الجريمة تلو الأخري من قتل ونهب لممتلكات المواطنين العزل وحرق قراهم ومنازلهم وسط مراى السلطات الحكومية دون ان تحرك ساكن مما يؤكد على غياب الحكومة في تادية دورها لحماية المواطنين العزل وانحيازها لاحد الاثنيات العربية مما يعد إنهاكًا لحقوق الانسان وصورة من تكرار مسلسل جرائم الحرب والابادة الجماعية والتطهير العرقي لشعوب الهامش عامة وشعب جبال النوبة بصفة خاصة تضاف الي سجل الدولة السودانية . .اننا في رابطة جبال النوبة العالمية و بعد الترحم علي ارواح الشهداء والتضامن مع قضية ضحايا النظام في الهامش وفي كل السودان ندين ونشجب بأشد العبارات تلك الجرائم التي تمارس ضد شعب جبال النوبة وآخرها جريمة مدية لقاوة التي ما زالت حتى كتابة هذا البيان تدور رحاها ونعاهدكم علي الاتي :_ توثيق كل الجرائم التي تمارس في جبال النوبة وفضحها للرأي العام المحلي والإقليمي والدولي. -بالتضامن مع كل منظمات حقوق الانسان والنشطاء سوف نواصل توصيل صوت الضحايا وقضيتهم للمنظمات الاقليمية والدولية و الحكومات التي تهتم بقضايا حقوق الانسان والضغط من اجل التحقيق وتقديم المجرمين للقضاء الدولي . ندعوا جماهير الهامش عامة والنوبة بصورة خاصة ان يتضامنوا ويتوحدوا ضد الاستهداف الذي يمارس ضدهم ويساهموا بفعالية في الثورة الجماهيرية السلمية التي بدأت تتبلور لتاسيس نظام ديمقراطي يؤسس لدولة القانون التي يتساوي فيها الجميع. - نناشد كل الخيرين عامة وابناء جبال النوبة بصورة خاصة بتقديم الدعم المادي والعيني لإغاثة المواطنين الذين تضرروا من جراء هذه الجريمة البشعة في منطقة لقاوة ومدهم بالاحتياجات الضرورية للحياة. سوف نتابع ونرصد الوضع حتى النصر وتحقيق العدالة لشعب جبال النوبة
أعلام رابطة جبال النوبة العالمية الولايات المتحدة الامريكية التاريخ: 15 أكتوبر 2022 م
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 14 2022
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة