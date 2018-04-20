رابطة الشرق بلندن تنعي الناظر كنتيباي

11:36 PM April, 20 2018 سودانيز اون لاين

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بسم الله الرحمن الرحيم

"إنّا لله وإنّا إليه راجعون"‎

صدق الله العظيم

‎اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شىء عنده بأجل مسمى ٠٠٠٠٠نعزي أنفسنا و آل كنتيباي و عموم قبائل الحباب فى وفاة عمنا السيد الناظر كنتيباي محمود ناظر عموم قبائل الحباب ٠

‎رحل عن دنيانا بمدينة طوكر مساء الاثنين الواقع 16 ابرايل2018| رجل بأمة ، و برحيل السيد الناظر كنتيباى محمود فقدت البلاد ركنا ركينا من قادة الإدارة الأهلية وعلم من أعلامها ، والسيد الناظر كنتيباي محمود كان رجلا عظيما وقائدا لقبيلة عظيمة لعبت دوراً مهماً وكبيراً في تاريخ نشر الإسلام وفي البلاد عموما وبشرق السودان خصوصا ، فقد جسد في كل حياته حكمة اهله وصبرهم وقوة شكيمتهم وعراقة نظارتهم وبعد نظرهم. فالناظر محمود كنتيباي رحمه الله تميز برجاحة عقل وحكمة وضعته في مصاف الكبار والعمالقة من رجال الإدارة الأهلية في بلادنا.

‎لقد كان قبلة وابا روحيا ليس لقبائل الحباب فحسب بل لعموم قبائل الشرق وتميز الفقيد بالحنكة والصبر على معالجة القضايا والحكمة فى القرارات، وحافظ على تماسك قبيلته وجمع كلمتها فى احلك الظروف وظل حاضرا فى كل مشهد وطني فى وطنه والاسهام فى تطوير امته وهو الذي ورث الفراسة والشجاعة والحكمة والقيادة والرصانة واللباقة ، من أبيه أسد الشرق الهصور كنتيياي حسين ( ود بشير) كاسر مكتب انجليز...وله قبس ونور من جده كنتيباي محمود ، ركاب الصعاب ومسهل الشدائد ...وقاهر الإنجليز والإيطاليين ...وله لمحة ، ولمسة ، ومسحة ... من عزة وحنكة ودهاء ، جده الأكبر كنتيياي حامد بك ..الزعيم الأفريقي العظيم...وقائد مقاومة مشروع الدولة الوطنية ...والذي بدهائه هزّ وزلزل عرش الإنجليز والإيطاليين والأحباش والترك والخديوية المصرية ...إلى أن نال وسام الشرف والفخر ليسقط البطل شهيدا مسموما مظلوما...وهكذا ورث الراحل الناظر كنتيباي محمود هذا التاريخ الباذخ ، والتركة الثقيلة، بتبعاتها الإجتماعية والثقافية والفكرية والإقتصادية والسياسية والخدمية والتاريخية في أصعب الظروف ..واحلك الأوقات ...واشرس الأزمات ..فقاد سفينة الحباب بحنكة وحكمة وهدوء ودهاء الي بر الأمان٠

‎اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه ووقه فتنة القبر وعذاب النار...

‎اللهم آنس وحشته وارحم غربته وتقبل حسناته وتجاوز عن سيئاته



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