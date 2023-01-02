رئيس ومؤسس حركة/ جيش تحرير السودان ينعي الرفيق القائد، عميد/ عيسي آدم محمد شرف الدين (عيسي مندوب)

بمزيد من الحزن والأسي تلقينا نبأ رحيل الرفيق القائد، عميد/ عيسي آدم محمد شرف الدين (عيسي مندوب) صباح اليوم الأربعاء الموافق الفاتح من شهر فبراير 2023م بالأراضي المحررة.
إن الرفيق القائد عيسي مندوب كان بطلاً مغواراً من أبطال حركة/ جيش تحرير السودان ومن القادة المؤسسين للحركة، وهو وثلة من رفاقه قد أسسوا معسكرات دريسة وسندو 2003م، وكرّس حياته وجهده لخدمة مشروع “تحالف الشعب العريض” ، ولم يتواني لحظة في تنفيذ كافة التكاليف والموجهات مهما كانت صعوبتها وخطورتها، وقد كان وفياً ومخلصاً للثورة، لم تجرفه التيارات والإمتحانات العسيرة التي واجهت الحركة من خلال مسيرتها الطويلة، وظل منحازاً لقيم ومباديء ومشروع الحركة.
إن الرفيق الراحل قد اتسم بالتواضع الجّم وروح الرفقة والإخلاص والتفاني في العمل، والصبر وقوة التحمل ونفاذ البصيرة، وعاش مناضلاً لا يشق له غبار، ومضى ثورياً ملهماً، فكتب إسمه بمداد من الذهب مع الشرفاء الأبطال الذين سيخلدهم التأريخ.
إن رحيل الرفيق القائد، عميد/ عيسي مندوب خسارة كبيرة للحركة والثورة وفقده لا يعوض، ولكن ستبقى نضالاته الملهمة نبراساً لنا لمواصلة المقاومة وتحقيق كافة أهداف ثورتنا المجيدة.
أبعث بأسمى آيات التعازي والمواساة للرفيقات والرفاق في قطاعات الحركة المختلفة، ولأسرته الصغيرة والممتدة ، وكافة ذويه ومعارفه داخل وخارج السودان.
نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء.
عبد الواحد محمد أحمد النور رئيس ومؤسس حركة/ جيش تحرير السودان 1 فبراير 2023م
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