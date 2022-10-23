رئيس منظمة جنوب كردفان لحقوق الانسان:بيان سياسى هام الى المجلس العسكرى الحاكم

سليم عبد الرحمن دكين . رئيس منظمة جنوب كردفان لحقوق الانسان. لندن من منظمة جنوب كردفان لحقوق الانسان وتنمية جبال النوبة. تدين وتشجب وتنسنكر بشدة ما قامت به قوات الدعم السريع بالاحرى قوات دعم الشر التى دخلت جبل كمدا ألياواك (لقاوة) يوم الخميس الموافق13اكتوبر الجارى وانتهكت ابشع وافظع حقوق الانسان وجرائم ضد الانسانية, عندما عاثت قوة الشر هذه فى الارض فساد الافساد من قتل وتقتيلا وسلب ونهب للمتلكات المواطنين الابرياء وايضا الاسواق التجارية بالمدينة حيث لم يبق متجر الا سلبوه ونهبوه. مما لايدع مجالاً لشك ان هولاء القتلة المجرمين حقا (9 طويلة) لان النهب والسلب واللصوصية اسلوب حياتهم بل ثقافتهم المثلى. هجروا المواطنين ترهيباً بقوة السلاح من منازلهم بعد سرقوا كل محتوياتها. ان قوات دعم الشر هذه تريد نقل هذا الارهاب والرعب والقتل والبربرية والفوضة والعبث الذى كان ولايزال فى يمارس فى دارفور لاكثر من عقدين من الزمن الى جبال النوبة جنوب كردفان هذا من الصعب ان يمضى النوبة معه فى سلام. لانها لا تشبه النوبة لا من قريب او من بعيد. جميع منظمات حقوق الانسان العالمية هيومن رايت وتش فى واشنطوان ومنظمة العفو الدولية فى لندن وافريكا هيومن رايت وتش فى جنوب افريقية وكينيا وايضا الاجساد الدولية الامم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية تناشد المجلس العسكرى الحاكم بقيادة الفريق اول عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان أعقتال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقللوا المعروف بحميتى وجميع قادة الدعم السريع. وتجريد قوات الدعم السريع من جميع الاسلحة. قوات الدعم السريع ميليشيات وليست قوات الشعب المسلحة السودانية لا تمتلك شرعية. قوات الدعم السريع او بالاحرى قوات الدعم الشر كما يطلق عليها اهل دارفور الذين اكتوا من نيران جحيمها منذ عام 2003 الى الان لم يتم فى دارفور حتى الان علاج ضحايا الأعتدأت العنيفة التى ألحقتها قوات الدعم السريع بالمواطنين الابرياء من جروح ناجمة عن طلقات نارية وطعنات بالسكاكين والحراب وألات اخرى حادة وحروق وأصابات ناجمة عن الاغتصاب الذى وقع على النساء والفتيات. فبلأضافة الى الجروح الجسدية. كما يعانى ضحايا حرب دارفور من أختلالات صحية وعقلية كبيرة نتيجة العنف المروع الذى قامت ولاتزال تقوم به قوات الدعم السريع فى دارفور من قتل وسلب ونهب وتهجير للمواطنين من اقصاء دارفور الى اقصاها. الحرب عموما فى مناطق الهامش سلبت طفولة اكثر من مليون طفل حيث فقدد العديد من الاطفال أباءهم وامهاتهم واحباءهم فى اعمال عنف لا توصف ويعانى الكثير من اهالى دارفور ضحايا الحرب من عواقب الصدمات الجسدية والنفسية. قوات الدعم السريع او بالاحرى قوات الشر التى يتكون منسوبيها من التشادين بما فيهم قائدها محمد دقلوا المعورف بحميتى. فلذلك تناشد منظمة جنوب كردفان لحقوق الانسان المجلس العسكرى بقيادة الفريق اول عبد الفتاح البرهان والفريق اول شمس الدين كباشى هذه النخبة العسكرية المتمثلة فى المجلس العسكرى الانتقالى بأعتقال جميع قادة قوات الدعم السريع بما فيهم قائدهم الفريق اول محمد حمدان دقلوا المعروف بحميتى. لم يكن من الممكن ان تصبح قوات الدعم السريع بديلاً عن قوات الشعب المسلحة السودانية التى من واجبها حماية سيادة وكرامة ارض السودان والمواطنين. فاما الان وصاعداً يجب على المجلس العسكرى كبح جماح كل الميليشيات فى السودان. فان مسؤولية أمن البلاد والمواطنين تقع على عاتق قوات الشعب المسلحة وليست الميليشيات. جميع منظمات حقوق الانسان الدولية والاقليمية تناشد المجلس العسكرى فى السودان بأعتقال قائد قوات الدعم السريع الميليشسة وتجريد الدعم السريع من كافة اسلخته وتسريح جميع منسوبى الدعم السريع فوراً . جميع منظمات حقوق الانسان الدولية والاقليمية تدعو المجلس العسكرى الانتقالى حل قوات الدعم السريع فوراً من اجل الحفاظ على كرامة وامن المواطنين الابرياء العزل فى مناطق السودان كافة حتى لاتكرر مثل هذه الجرائم ضد الانسانية. أخيرا تناشد منظمة جنوب كردفان لحقوق الانسان المجلس العسكرى التدخل الفورى لتوفير مقومات الحياة الاساسية. الاكل والشرب والدواء. كما تخذر من مغبة وقوع اى كارثة صحية بين هولاء المواطنين الذين هربوا الى كادوقلى العاصمة ومناطق اخرى. خوفاً من كارثة وبائية. الكرونا او الكوليرا نتيجة لعدم المرافق الصحية كالمراحيض ودورة المياة النظيفة. نناشد المجلس العسكرى وضع التدابير الامنية والصحية لدرع انتشار الكرونة او الكوليرا فى اواساط المواطنين الذين وصلوا الى العاصمة كادوقلى من لقاوة هرباً من العنف الذى قام به ميليشيات المسيرية بدعم من قوات الدعم السريع. وايضا المواطنين الذين فضلوا البقاء فى لقاوة المنكوبة لابد من تقديم الاغاثة فوراً. كما تناشد منظمة جنوب كردفان المجلس العسكرى بقيادة الفريق اول عبد الفتاح البرهان بالاسراع فى اعادة المواطنين الى منطقتهم لقاوة خلال الاسابيع القادمة خوفاً من انتشار الأؤبئة فى اواساطهم ومن ثما يصعب السيطرة عليه. منظمة جنوب كردفان لحقوق الانسان تناشد رئيس مجلس السيادة الفريق اول البرهان بأعادة هولاء المواطنين الى منطقتهم لقاوة فوراً مع توفير المواد الغذائية والامن لهم حتى لاتكرر التجربة مرة اخرى ما بقيت الحياة. السؤال المطروح لماذا تخاف قوات الشعب المسلحة السودانية قوات الدعم السريع؟ 23/10/22
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