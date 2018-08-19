رئيس الحركة الشعبية – شمال، يصدر قراراً بتشكيل مجلس سكرتيريي إدارات السلطة المدنية للسودان الجديد.

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19-08-2018, 01:29 AM

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رئيس الحركة الشعبية – شمال، يصدر قراراً بتشكيل مجلس سكرتيريي إدارات السلطة المدنية للسودان الجديد.

    01:29 AM August, 18 2018

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    أصدر الفريق/ عبد العزيز آدم الحلو تلو – رئيس الحركة الشعبية، والقائد العام للجيش الشعبى لتحرير السودان – شمال، ورئيس السلطة المدنية للسودان الجديد، قراراً بتشكيل (مجلس سكرتيريي إدارات السلطة المدنية للسودان الجديد)، وذلك على النحو التالى :
    1/ عبد العزيز آدم الحلو تلو – رئيساً، وقائداً عاماً للجيش
    2/ جوزيف تكا على ويي – نائباً للرئيس، ونائباً للقائد العام
    3/ جقود مكوار مرادة – نائباً للرئيس
    4/ أرنو نقوتلو لودى – سكرتير أول
    5/ حماد المامون حماد الدود – سكرتير إدارة الشئون الداخلية
    6/ رجب أنوتا عبد الرسول – سكرتير إدارة الخدمة المدنية والحكم المحلي
    7/ كارلو جون كوكو – سكرتير إدارة المالية والتخطيط الإقتصادي
    8/ وابل جبريل كرمبا – سكرتير إدارة العلاقات الخارجية
    9/ بيتر منجل قادا – سكرتير إدارة الإعلام والثقافة والشباب والرياضة
    10/ متوكل عثمان سلامات توتو – سكرتير إدارة العدل
    11/ عبد العظيم يعقوب يوسف إبراهيم – سكرتير إدارة الشئون الهندسية والتعدين والموارد المائية
    12/ سيماوي عدلان جبارة – سكرتير إدارة الزراعة والثروة الحيوانية
    13/ تاو كنجلا تيه – سكرتير إدارة التعليم
    14/ د. أحمد زكريا إسماعيل – سكرتير إدارة الصحة
    15/ مقبولة جبريل الكدر – سكرتير إدارة الجندر والطفل والرعاية الإجتماعية
    16/ أعضاء مراقبين بحكم مناصبهم.

    وقد تم قبل تشكيل المجلس - إعفاء بعض الرفاق الذين كانوا قد تولُّوا رئاسة لجان فى مجلس التحرير القومي، وبعدها تم تعيينهم فى مجلس سكرتيريي السلطة المدنية للسودان الجديد، وهم :
    1/ أرنو نقوتلو لودى – الرئيس الأسبق للجنة العلاقات الخارجية بمجلس التحرير القومي
    2/ سيماوي عدلان جبارة – الرئيس الأسبق للجنة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات
    3/ د. أحمد زكريا إسماعيل – الرئيس الأسبق للجنة الصحة
    وبهذا التشكيل تكون الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، قد أكملت بناء مؤسساتها وهياكلها : (السياسية والتنظيمية / السلطة التشريعية / السلطة المدنية / السلطة القضائية).
    النضال مستمر والنصر أكيد

    جابر كومندان كومى
    الناطق الرسمى – الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال

    18 أغسطس 2018
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