رئيس الحركة الشعبية – شمال، يصدر قراراً بتشكيل مجلس سكرتيريي إدارات السلطة المدنية للسودان الجديد.

أصدر الفريق/ عبد العزيز آدم الحلو تلو – رئيس الحركة الشعبية، والقائد العام للجيش الشعبى لتحرير السودان – شمال، ورئيس السلطة المدنية للسودان الجديد، قراراً بتشكيل (مجلس سكرتيريي إدارات السلطة المدنية للسودان الجديد)، وذلك على النحو التالى : 1/ عبد العزيز آدم الحلو تلو – رئيساً، وقائداً عاماً للجيش 2/ جوزيف تكا على ويي – نائباً للرئيس، ونائباً للقائد العام 3/ جقود مكوار مرادة – نائباً للرئيس 4/ أرنو نقوتلو لودى – سكرتير أول 5/ حماد المامون حماد الدود – سكرتير إدارة الشئون الداخلية 6/ رجب أنوتا عبد الرسول – سكرتير إدارة الخدمة المدنية والحكم المحلي 7/ كارلو جون كوكو – سكرتير إدارة المالية والتخطيط الإقتصادي 8/ وابل جبريل كرمبا – سكرتير إدارة العلاقات الخارجية 9/ بيتر منجل قادا – سكرتير إدارة الإعلام والثقافة والشباب والرياضة 10/ متوكل عثمان سلامات توتو – سكرتير إدارة العدل 11/ عبد العظيم يعقوب يوسف إبراهيم – سكرتير إدارة الشئون الهندسية والتعدين والموارد المائية 12/ سيماوي عدلان جبارة – سكرتير إدارة الزراعة والثروة الحيوانية 13/ تاو كنجلا تيه – سكرتير إدارة التعليم 14/ د. أحمد زكريا إسماعيل – سكرتير إدارة الصحة 15/ مقبولة جبريل الكدر – سكرتير إدارة الجندر والطفل والرعاية الإجتماعية 16/ أعضاء مراقبين بحكم مناصبهم.
وقد تم قبل تشكيل المجلس - إعفاء بعض الرفاق الذين كانوا قد تولُّوا رئاسة لجان فى مجلس التحرير القومي، وبعدها تم تعيينهم فى مجلس سكرتيريي السلطة المدنية للسودان الجديد، وهم : 1/ أرنو نقوتلو لودى – الرئيس الأسبق للجنة العلاقات الخارجية بمجلس التحرير القومي 2/ سيماوي عدلان جبارة – الرئيس الأسبق للجنة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات 3/ د. أحمد زكريا إسماعيل – الرئيس الأسبق للجنة الصحة وبهذا التشكيل تكون الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، قد أكملت بناء مؤسساتها وهياكلها : (السياسية والتنظيمية / السلطة التشريعية / السلطة المدنية / السلطة القضائية). النضال مستمر والنصر أكيد
جابر كومندان كومى الناطق الرسمى – الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال
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