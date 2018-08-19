رئيس الحركة الشعبية – شمال، يصدر قراراً بتشكيل مجلس سكرتيريي إدارات السلطة المدنية للسودان الجديد.



01:29 AM August, 18 2018 سودانيز اون لاين

اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة

مكتبتى

رابط مختصر



أصدر الفريق/ عبد العزيز آدم الحلو تلو – رئيس الحركة الشعبية، والقائد العام للجيش الشعبى لتحرير السودان – شمال، ورئيس السلطة المدنية للسودان الجديد، قراراً بتشكيل (مجلس سكرتيريي إدارات السلطة المدنية للسودان الجديد)، وذلك على النحو التالى :

1/ عبد العزيز آدم الحلو تلو – رئيساً، وقائداً عاماً للجيش

2/ جوزيف تكا على ويي – نائباً للرئيس، ونائباً للقائد العام

3/ جقود مكوار مرادة – نائباً للرئيس

4/ أرنو نقوتلو لودى – سكرتير أول

5/ حماد المامون حماد الدود – سكرتير إدارة الشئون الداخلية

6/ رجب أنوتا عبد الرسول – سكرتير إدارة الخدمة المدنية والحكم المحلي

7/ كارلو جون كوكو – سكرتير إدارة المالية والتخطيط الإقتصادي

8/ وابل جبريل كرمبا – سكرتير إدارة العلاقات الخارجية

9/ بيتر منجل قادا – سكرتير إدارة الإعلام والثقافة والشباب والرياضة

10/ متوكل عثمان سلامات توتو – سكرتير إدارة العدل

11/ عبد العظيم يعقوب يوسف إبراهيم – سكرتير إدارة الشئون الهندسية والتعدين والموارد المائية

12/ سيماوي عدلان جبارة – سكرتير إدارة الزراعة والثروة الحيوانية

13/ تاو كنجلا تيه – سكرتير إدارة التعليم

14/ د. أحمد زكريا إسماعيل – سكرتير إدارة الصحة

15/ مقبولة جبريل الكدر – سكرتير إدارة الجندر والطفل والرعاية الإجتماعية

16/ أعضاء مراقبين بحكم مناصبهم.



وقد تم قبل تشكيل المجلس - إعفاء بعض الرفاق الذين كانوا قد تولُّوا رئاسة لجان فى مجلس التحرير القومي، وبعدها تم تعيينهم فى مجلس سكرتيريي السلطة المدنية للسودان الجديد، وهم :

1/ أرنو نقوتلو لودى – الرئيس الأسبق للجنة العلاقات الخارجية بمجلس التحرير القومي

2/ سيماوي عدلان جبارة – الرئيس الأسبق للجنة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات

3/ د. أحمد زكريا إسماعيل – الرئيس الأسبق للجنة الصحة

وبهذا التشكيل تكون الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، قد أكملت بناء مؤسساتها وهياكلها : (السياسية والتنظيمية / السلطة التشريعية / السلطة المدنية / السلطة القضائية).

النضال مستمر والنصر أكيد



جابر كومندان كومى

الناطق الرسمى – الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال



18 أغسطس 2018