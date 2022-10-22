رئيس اتحاد الغرف التجارية يطالب باإعادة النظر في القرارات الاقتصادية الاخيره

حزر رئيس اتحاد الغرف التجاريه نادر الهلالي لدي مخاطبته اللقاء التفاكري الموسع مع وزيرالماليه والتخطيط الاقتصادي صباح اليوم السبت من خطورة القرارات الاقتصاديه الاخيره والخاصة بزيادة الضرائب المهوله بكل انواعها والغير مسبوقه والتي تسببت في وقف النشاط التجاري واضاف الهلالي هذه الضرائب الغير معقوله تسببت في هجرة رووس الاموال وتسببت في خروج الشركات الإقتصاديه الضخمه من سوق العمل
وشدد الهلالي علي خطورة الاضرابات بمختلف الموسسات الحكوميه والتي ادت الي تعطيل العمل تماما
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 21 2022
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