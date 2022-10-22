رئيس اتحاد الغرف التجارية يطالب باإعادة النظر في القرارات الاقتصادية الاخيره

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10-22-2022, 05:38 PM

محمد عثمان الرضى
<aمحمد عثمان الرضى
تاريخ التسجيل: 07-01-2021
مجموع المشاركات: 116

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رئيس اتحاد الغرف التجارية يطالب باإعادة النظر في القرارات الاقتصادية الاخيره


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  • اكذوبة التسوية المتدحرجة و حقيقة شراكة الدم الجديدة التي ستسقط!!! لكم كتبه د.أحمد عثمان عمر
  • عن ثورة 21 أكتوبر المجيدة 1964م في ذكراها .. أحكي لكم كتبه عمر الحويج
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  • هل الأولوية للدستور أم البرنامج السياسي!؟ 1-2 كتبه محمود محمد ياسين
  • في ذكراها الثامنة والخمسين:نوستاليجيا ثورة أكتوبر المجيدة كتبه د.فراج الشيخ الفزاري
  • قرار أوبك بلس.. شلاقة و حشرية مواقف السودان كتبه د. حامد برقو عبدالرحمن
  • هذا الرجل ! كتبه زهير السراج
  • أما آن لبؤساء السودان ان يتعلموا!! كتبه الاستاذ إبراهيم ادم
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