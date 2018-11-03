رئيسة تحرير صحيفة الميدان إيمان عثمان ميثاق الذل والخنوع لايمت الى المواثيق الصحفية بصلة

أعلنت رئيسة تحرير صحيفة الميدان إيمان عثمان، رفضها القاطع لميثاق الشرف الصحفي الذي تم توقيعه اول أمس مطالبةً الصحفيين بمناهضته. واعتبرت ايمان الميثاق هجمة جديدة على الحريات الصحفية بغرض إيقاف صحف بعينها وإبعاد صحافيين محددين . وأوضحت إن ما جرى توقيعه أمس الاول لا يمت إلى المواثيق الصحفية بصلة، بل يحمى النظام وجهاز الأمن ، وقالت إن مواثيق الشرف الصحفي الحقيقية يتم اعدادها بواسطة الصحفيين، وتهدف لحماية المجتمع من الصحافة ، واعربت عن استغرابها لمشاركة جهاز الأمن في إعداد الميثاق وعدم إطلاع الصحفيين عليه والاكتفاء بإرساله لرؤساء التحرير.
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