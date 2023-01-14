رؤساء مجالس الجامعات الحكومية يرفضون قرار الحكومة

قال تجمّع رؤساء مجالس الجامعات الحكومية إن القرار المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي بإعفاء رؤساء مجالس الجامعات الحكومية وتعيين آخرين الغرض منه التغطية على الزيادات الخيالية في الرسوم الدراسية الجامعية لدرجة يمكن أن تحرم السواد الأعظم من أبناء الشعب السوداني من التعليم الجامعي الحكومي، وتجعله حكراً على شريحة من المقتدرين مالياً. وهذا امتداد لمشروع الإنقاذ البغيض . وأن القرار المتداول لا يعني التجمع في شيء.
وأكد التجمع في بيان أن مجالس الجامعات ستظل قائمة، لا تسلّم الأمانة إلا لمجالس شرعية يعينها رئيس الوزراء القادم، وذلك حفاظاً علي الجهود المبذولة لإبقاء جامعاتنا مؤسسات تعليمية تنويرية متاحة للمتفوقين من كل أبناء الشعب السوداني. وناشد كل القوى السياسية والمهنية والمجتمعية في السودان، بالالتفات إلى هذه الكارثة الكبرى
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق January, 12 2023
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