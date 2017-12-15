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د. كرار التهامي يلتقي رئيس اتحاد الكرة السوداني

15-12-2017, 03:21 PM

جهاز المغتربين
<aجهاز المغتربين
تاريخ التسجيل: 11-03-2014
مجموع المشاركات: 128

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د. كرار التهامي يلتقي رئيس اتحاد الكرة السوداني

    03:21 PM December, 15 2017

    سودانيز اون لاين
    جهاز المغتربين-الخرطوم-السودان
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    لقاء تفاكري بين جهاز المغتربين واتحاد كرة القدم السوداني للإستفادة من الخبرات والكفاءات الرياضية السودانية بالخارج دعما للقطاع الرياضي فى السودان..

    الخرطوم..أشرف الفوال..
    أكد الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العالمين بالخارج الدكتور كرار التهامي لدى لقائه بمكتبه عصر امس البروفيسور كمال شداد رئيس الإتحاد العام لكره القدم السوداني عزم جهاز المغتربين للدخول فى شراكة عملية مع الإتحاد العام لكره القدم للإستفادة من الطيف الرياضي الواسع للأندية والروابط الرياضيه للجاليات السودانية بالخارج وكذلك الخبرات والكفاءات السودانيه فى مجال كره القدم بالخارج وتسخيرها فى دعم العمل الرياضي فى السودان عامه والمنتخب القومي بشكل خاص معلنا عن نية الجهاز وعبر نادي المغتربين الرياضي وإدارة نقل المعرفه وإدارة الشؤون الثقافية والتربية بجهاز المغتربين فى التواصل مع كل الرياضيين السودانيين بالخارج خاصه الذين قد انصموا مؤخرا إلى عدد من الروابط والكيانات الرياضيه داخل وخارج جاليتهم بأمريكا وأوروبا والشرق الأوسط تمهيدا لدعوتهم إلى زياره السودان وإقامة مجموعه من المنافسات الوديه مع نظرائهم بالسودان بغرض تمكينهم وترغيبهم فى الانضمام إلى الأندية الرياضه السودانيه" ومن جانبه جدد البروفيسور كمال شداد رئيس الإتحاد العام لكره القدم السوداني حرص الإتحاد على العمل مع جهاز المغتربين فى المرحله القادمه لقناعه الإتحاد بأن شريحة المغتربين شريحة مهمة جدا فى دعم وتطوير المجال الرياضي بالسودان ودعم المنتخب الوطني فى مشواره القادم ومشيدا بالجهود الكبيره التى يقوم بها جهاز المغتربين فى رعاية الوجود السوداني بالخارج معلنا عن دعمه لمشروع نادي المغتربين الرياضي وسعي جهاز المغتربين فى مشروع حصر اللاعبين السودانين بالخارج وتمكين الإتحاد على التواصل مع الخبرات والكفاءات الرياضه للسودانين بالخارج وضرورة تكوين لجنة مشتركة بين جهاز المغتربين والاتحاد العام لكره لتعميم الإستفادة من الروابط والأندية والتشكيلات الرياضيه للجاليات السودانيه بالخارج..
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