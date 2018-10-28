دكتور التهامي يفتتح معرض الحنين إلى الوطن الأول للفنان التشكيلي أسامة عبدالباقي

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جهاز المغتربين
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دكتور التهامي يفتتح معرض الحنين إلى الوطن الأول للفنان التشكيلي أسامة عبدالباقي

    03:56 AM October, 27 2018

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    جهاز المغتربين-الخرطوم-السودان
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    جهاز المغتربين _التواصل الإلكتروني

    إفتتح السفير الدكتور كرار التهامي الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج المعرض الأول للفنان التشكيلي أسامة عبدالباقي بعنوان *الحنين الي الوطن* المقام بمركزالفيصل الثقافي وقال الدكتور التهامي أن المعرض يعد لمسة جمالية عبر من خلالها الفنان أسامة عن حنينه إلى الوطن مشيراً إلي أن المعرض يعكس الدور
    الكبير لشباب المهجر في عكس الثقافة والتراث السوداني وأبان أن المعرض إضافة حقيقة للفنان أسامة بجانب عمله الأساسي في مجال الرسم الجنائي من جهته قال الباشمهندس أسامة عبد الباقي إن المعرض يأتي بالتنسيق بين جهاز المغتربين ومركز الفيصل الثقافي ويضم ثلاثة وعشرين لوحة تتحدث عن الحنين إلى الوطن مبيناً أنه المعرض الأول له في السودان يضاف إلى المعارض التي نظمها خارج السودان في عدد من الدول مثل امريكا وألمانيا. وأضاف أن المعرض سوف يستمر لمدة أسبوع.
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