دعوة من الحراك الثوري ببريطانيا لحضور لقاء مع المبعوث البريطاني للسودان

الحراك الثوري السوداني في بريطانيا· دعوة للمشاركة وتوصيل صوتك في لقاء المبعوث البريطاني الخاص للسودان يدعوكم الحراك الثوري السوداني بالمملكة المتحدة للحضور والمشاركة في الندوة الجماهرية حول مستجدات الوضع في السودان يلتقي فيها المبعوث البريطاني الخاص للسودان روبرت فيرويذر لتأكيد تمسكنا بشعارات الشارع الثائر لهزيمة الانقلاب والديكتاتورية ورفض أي تسوية مع القتلة والإفلات من العقاب … الرجاء الحضور وتوصيل صوتنا وتأكيد تماسكنا مع شعبنا المكان: The Advent Center 37 Brendon Street London W1H 5jE الزمان: الأحد 6 نوفمبر 2022. من الساعة السادسة عصراً حتى التاسعة مساءً. لا حوار لا مشاركة لا مساومة *سوف يتم نقل هذا اللقاء عبر رابط الزوم التالي*: 's Personal Meeting Room Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/2269433817https://us02web.zoom.us/j/2269433817... ايضاً يمكن استخدام: Meeting ID: 2269433817 Passcode: kKhDe3 *كما سوف يتم نقل هذا اللقاء الهام عبر الصفحة الخاصة بالحراك في الفيس بوك التالية:* https://www.facebook.com/106649695253335/videos/3122415688023999/؟app=fblhttps://www.facebook.com/106649695253335/videos/3122415688023999/؟app=fbl *للتواصل مع لجنة إعلام الحراك الثوري السوداني في المملكة المتحدة يُمكن إستخدام وسيلة التواصل التالية*: *+447388831324* *أ. كمال السِّر* *+447577624942* *م. الهادي آدم*. *أ. برير إسماعيل* *07958306582* *أ. حجة فضل* *07576103479* *الدعوة عامة و أبقوا كتار* ,,, *إعلام الحراك الثوري السوداني في المملكة المتحدة*. *الاحد 6 نوفمبر 2022م*. محمد علي ـ لندن
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