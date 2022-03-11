دعوة من الحراك الثوري ببريطانيا لحضور لقاء مع المبعوث البريطاني للسودان

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11-03-2022, 01:18 AM

محمد علي ـ لندن
<aمحمد علي ـ لندن
تاريخ التسجيل: 11-16-2014
مجموع المشاركات: 446

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دعوة من الحراك الثوري ببريطانيا لحضور لقاء مع المبعوث البريطاني للسودان

    01:18 AM November, 02 2022

    سودانيز اون لاين
    محمد علي ـ لندن-لندن-UK
    مكتبتى
    رابط مختصر




    الحراك الثوري السوداني في بريطانيا·
    دعوة للمشاركة وتوصيل صوتك في لقاء المبعوث البريطاني الخاص للسودان
    يدعوكم الحراك الثوري السوداني بالمملكة المتحدة للحضور والمشاركة في الندوة الجماهرية حول مستجدات الوضع في السودان يلتقي فيها المبعوث البريطاني الخاص للسودان روبرت فيرويذر لتأكيد تمسكنا بشعارات الشارع الثائر لهزيمة الانقلاب والديكتاتورية ورفض أي تسوية مع القتلة والإفلات من العقاب …
    الرجاء الحضور وتوصيل صوتنا وتأكيد تماسكنا مع شعبنا
    المكان: The Advent Center
    37 Brendon Street London W1H 5jE
    الزمان: الأحد 6 نوفمبر 2022. من الساعة السادسة عصراً حتى التاسعة مساءً.
    لا حوار لا مشاركة لا مساومة
    *سوف يتم نقل هذا اللقاء عبر رابط الزوم التالي*:
    ‏'s Personal Meeting Room
    ‏Join Zoom Meeting
    ‏https://us02web.zoom.us/j/2269433817https://us02web.zoom.us/j/2269433817...
    ايضاً يمكن استخدام:
    Meeting ID: 2269433817
    Passcode: kKhDe3
    *كما سوف يتم نقل هذا اللقاء الهام عبر الصفحة الخاصة بالحراك في الفيس بوك التالية:*
    ‏https://www.facebook.com/106649695253335/videos/3122415688023999/؟app=fblhttps://www.facebook.com/106649695253335/videos/3122415688023999/؟app=fbl
    *للتواصل مع لجنة إعلام الحراك الثوري السوداني في المملكة المتحدة يُمكن إستخدام وسيلة التواصل التالية*:
    *+447388831324*
    *أ. كمال السِّر*
    *+447577624942*
    *م. الهادي آدم*.
    *أ. برير إسماعيل*
    *07958306582*
    *أ. حجة فضل*
    *07576103479*
    *الدعوة عامة و أبقوا كتار* ,,,
    *إعلام الحراك الثوري السوداني في المملكة المتحدة*.
    *الاحد 6 نوفمبر 2022م*.
    محمد علي ـ لندن









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