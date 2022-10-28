دعوة للإحتفال بذكرى أكتوبر من الحزب الشيوعي بلندن

محمد علي ـ لندن يتشرف الحزب الشيوعي السوداني بالمملكة المتحدة وإيرلندا بدعوتكم لحضور الغعالية المقامة على شرف المؤتمر السابع للحزب ولإحياء ذكرى ثورة أكتوبر الشعبية. وذلك في يوم السبت الموافق 29 أكتوبر 2022م إبتداءً من الساعة الخامسة مساءً على العنوان الآتي: The Advent Centre, 27 Brendon Street, London, W1H SJE
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