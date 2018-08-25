دعوة لرحلة الجالية السودانية بلندن إلى منطقة Bognor Regis الساحلية



02:38 AM August, 24 2018 سودانيز اون لاين

محمد علي ـ لندن-لندن-UK

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يسر الجالية السودانية ومركز المعلومات دعوتكم للمشاركة في الرحلة التي ينظمها المكتب الاجتماعى ضمن برنامج العمل الصيفى لهذا العام وهي رحلته الثانية إلى منطقة Bognor Regis الساحلية

يوم السبت 1 سبتمبر

يتحرك البص من أمام الاستو سنتر الساعة الثامنة والنصف صباحاً:

The Stowe Centre, 258 Harrow Road, London, W2 5ES

رسوم الرحلة ١٠ جنيهات للفرد ، كباراً وصغاراً

الرجاء لمن يرغب التسجيل لدى اكرام ابشر، ايهاب عمر، نادر بندا ومحمد الفاتح

*الأماكن محدودة جداً