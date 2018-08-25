دعوة لرحلة الجالية السودانية بلندن إلى منطقة Bognor Regis الساحلية

يسر الجالية السودانية ومركز المعلومات دعوتكم للمشاركة في الرحلة التي ينظمها المكتب الاجتماعى ضمن برنامج العمل الصيفى لهذا العام وهي رحلته الثانية إلى منطقة Bognor Regis الساحلية يوم السبت 1 سبتمبر يتحرك البص من أمام الاستو سنتر الساعة الثامنة والنصف صباحاً: The Stowe Centre, 258 Harrow Road, London, W2 5ES رسوم الرحلة ١٠ جنيهات للفرد ، كباراً وصغاراً الرجاء لمن يرغب التسجيل لدى اكرام ابشر، ايهاب عمر، نادر بندا ومحمد الفاتح *الأماكن محدودة جداً
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة