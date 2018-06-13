دعوة لحضور تدشين منظمة عبدالمجيد التعليمية الخيرية بلندن

يسر منظمة عبدالمجيد التعليمية الخيرية بلندن أن تدعوكم للمشاركة في فعالية تأبين المرحوم عبدالمجيد وتدشين منظمة عبدالمجيد التعليمية الخيرية بلندن وذلك يوم السبت الموافق 23 يونيو 2018م، من الساعة 2:30 بعد الظهر إلى الساعة الثامنة مساء وذلك في مركز ستو سنتر بشارع هارو رود على العنوان الآتي: THE STOWE CENTRE, 258 HARROW ROAD, LONDON W2 5ES, Tel: 02072668220, Mob: 07440035785 أقرب محطة قطار: رويال أوك، البصات: 18، 36 توجد طاولات للعرض بمبلغ 15 جنيه استرليني الدعوة عامة ونرحب بالجميع
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