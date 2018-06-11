دعوة لحضور احتفال السودانيين بالعيد في لندن

يسر هيئة شؤون الأنصار ببريطانيا وايرلندا مع الجالية السودانية ومركز المعلومات بلندن أن تهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك وتدعوكم لحضور برنامج الاحتفال بالعيد وذلك في أول أيام العيد يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2018م، ويبدأ البرنامج في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بأداء صلاة العيد ثم المعايدة وتناول افطار العيد. ثم يعقبه حفل غنائي يقدمه الفنان الكبير الأستاذ حسن الزين من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 عصراً تنبيه سوف ينتهي الحفل الساعة 3 عصراً وذلك لتسليم القاعة الساعة 3:30 التاريخ: أول أيام العيد الجمعة الموافق 15 يونيو 2018م المكان: PADDINGTON ART CENTRE, 32 WOODFIELD ROAD (OFF HARROW ROAD) LONDON, W9 2BE أقرب محطة مترو: WESTBOURNE PARK البصات: 18و 23 و 28 و 31 و36 و278 و 328 مرحباً بكم جميعاً وكل عام وأنتم بخير
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