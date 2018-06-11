دعوة لحضور احتفال السودانيين بالعيد في لندن



10:46 PM June, 11 2018 سودانيز اون لاين

محمد علي ـ لندن-لندن-UK

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يسر هيئة شؤون الأنصار ببريطانيا وايرلندا مع الجالية السودانية ومركز المعلومات بلندن أن تهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك وتدعوكم لحضور برنامج الاحتفال بالعيد وذلك في أول أيام العيد يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2018م، ويبدأ البرنامج في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بأداء صلاة العيد ثم المعايدة وتناول افطار العيد.

ثم يعقبه حفل غنائي يقدمه الفنان الكبير الأستاذ حسن الزين

من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 عصراً

تنبيه سوف ينتهي الحفل الساعة 3 عصراً وذلك لتسليم القاعة الساعة 3:30

التاريخ: أول أيام العيد الجمعة الموافق 15 يونيو 2018م

المكان:

PADDINGTON ART CENTRE, 32 WOODFIELD ROAD (OFF HARROW ROAD) LONDON, W9 2BE

أقرب محطة مترو:

WESTBOURNE PARK

البصات:

18و 23 و 28 و 31 و36 و278 و 328

مرحباً بكم جميعاً وكل عام وأنتم بخير



