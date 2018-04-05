دعوة تجمع اسر المعتقلين



06:09 PM April, 05 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

مكتبتى

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الي كل المبدعين من مغنيين وشعراء وكتاب وتشكيليين ومسرحيين من ابناء هذا الوطن الحبيب

في الداخل والخارج

كونوا معنا

كونوا مع الوطن

من اجل الحقوق والحريات

من اجل اطلاق سراح المعتقلين السياسين

غنوا

ارسموا

اكتبوا

مثلوا

ابدعوا

ففي كل هذا يكمن الوطن

سنضرب نحن اسر المعتقلين والمتضامنين من اجل اطلاق سراحهم عن الطعام يوم الجمعة السادس من ابريل بدار حزب الامة امدرمان

وستكون ابداعاتكم زادا لارواحنا ونافذة علي الحرية

يمكنكم التضامن من داخل دار الامة او من اي مكان تتواجدون فيه

تجمع اسر المعتقلين

4 أبريل2018