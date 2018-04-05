دعوة تجمع اسر المعتقلين

الي كل المبدعين من مغنيين وشعراء وكتاب وتشكيليين ومسرحيين من ابناء هذا الوطن الحبيب في الداخل والخارج كونوا معنا كونوا مع الوطن من اجل الحقوق والحريات من اجل اطلاق سراح المعتقلين السياسين غنوا ارسموا اكتبوا مثلوا ابدعوا ففي كل هذا يكمن الوطن سنضرب نحن اسر المعتقلين والمتضامنين من اجل اطلاق سراحهم عن الطعام يوم الجمعة السادس من ابريل بدار حزب الامة امدرمان وستكون ابداعاتكم زادا لارواحنا ونافذة علي الحرية يمكنكم التضامن من داخل دار الامة او من اي مكان تتواجدون فيه تجمع اسر المعتقلين 4 أبريل2018
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة