دعم الأحفاد بلندن تدشن كتاب ابني وصراع مع السرطان

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محمد علي ـ لندن-لندن-UK

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في يوم الأحد الموافق التاسع من شهر ديسمبر العام 2017م، قامت مجمودعة دعم الأحفاد بالمملكة المتحدة بتدشين كتاب "ابني وصراع مع السرطان" للأستاذ نجيب خليفة محجوب. وذلك في قاعة أبرار بلندن. وقد كان الحضور مشرفاً حيث طغى فيه الجنس اللطيف خاصة من "الأحفاديات" إلى جانب الرموز الأكاديمية والثقافية والاجتماعية حيث حضر الفعالية أيضاً البروفيسور الصلحي الذي قام بقطع كيكة الاحتفال بتدشين الكتاب، والجدير بالذكر هو أن ريع الكتاب تبرع به المؤلف لدعم الأحفاد. قام بإدارة الفعالية الإعلامي المرموق الأستاذ عمر عبدالعزيز الصحفي بهيئة الإذاعة البريطانية، وجلس إلى جانبه مؤلف الكتاب الأستاذ نجيب خليفة محجوب. وتم الترحيب بالحضور وشكرهم على حرصهم على الحضور والمشاركة وتم تسجيل الفعالية بالفيديو. قدمت كلمة مجموعة دعم الأحفاد بلندن الأستاذه تهاني عزالدين، رئيسة المجموعة. بعدها تم تقديم الكتاب ومؤلفه وقد قدمت الأستاذه جديه السيره الذاتية للمؤلف نجيب. كذلك قدم الأستاذ نجيب خليفة محجوب كلمة بمناسبة تدشين الكتاب. بعد ذلك تحدثت الدكتورة سهير الشوية نقيبة الأطباء السابقة والدكتور فاروق فضل الذي جاء خصيصاً من مقره في أكسفورد. بعدها تم عرض الفيلم الوثائقي لتدشين كتاب "ابني وصراع مع السرطان" والذي جرى في جامعة الأحفاد بأم درمان في شهر سبتمبر 2017م (الفيلم من انتاج الأستاذ نجيب خليفة محجوب). وقدم الإعلامي الأستاذ معتصم الحارث الضوي عرضاً سريعاً للكتاب. بعده اقيمت ندوة وحوار أدارته الإعلامية المعروفة الأستاذه جديه عثمان مع الأستاذ نجيب خليفه. بعدها ألقت الشاعرة الثائرة تماضرقصيدة نظمت بمناسبة تدشين الكتاب وقد نالت القصيدة استحسان جميع الحضور. تلتها فترة لمداخلات المتحدثين والنقاش تضمنت أسئلة حول ما ورد في الكتاب.