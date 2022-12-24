دعت لفتح ملف صندوق إعمار الشرق .. “الجبهة الشعبية” تتوعد رئيس “مؤتمر البجا” بالعزل السياسي



05:11 AM December, 24 2022 سودانيز اون لاين

زهير ابو الزهراء-السودان

مكتبتى

رابط مختصر



توعّد الأمين السياسي للجبهة الشعبية للتحرير والعدالة جعفر محمد الحسن مساعد الرئيس المعزول ورئيس “مؤتمر البجا” موسى محمد أحمد بالعزل السياسي.



وقال الحسن بحسب “الترا سودان” إن موسى وحزبه سيخضعان لقانون العزل السياسي، لافتًا إلى أن الثورة السودانية أزاحتهم، ومؤكدًا أن “اتفاقية أسمرا” الموقعة في العام 2006 لن تعود من جديد وأن الزمن تجاوزها.





وقال جعفر إن عودة لجنة التفكيك وإزالة التمكين ستفتح ملف صندوق “إعمار الشرق”، للإجابة عن سؤال أين صرفت أموال المانحين، وما إذا استفاد الشرق كله منها، وستضع ملفات الصندوق “فوق الطاولة في القريب العاجل” .



وأكد أنهم يعملون على ترتيبات توافق بين مكونات الشرق لبلورة موقف سياسي يتجاوز من وصفهم بـ “المغامرين” إلى أهل المصلحة بالشرق مباشرةً.















































