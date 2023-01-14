خطيب مسجد الخرطوم الكبير يطالب بالإعدام لمروجي المخدرات

دعا خطيب الجمعة بمسجد الخرطوم الكبير امس ، الآباء والأمهات إلى ضرورة تربية أبنائهم على الفضيلة وحب الله ورسوله والتمسك بالقيم الإسلامية الحميدة. وتناول في الخطبة مشكلة تعاطي المخدرات وسط الشباب التي أصبحت هاجسا لكل الأسر ، مشيراً إلى أن الآباء أهملوا تربية الأبناء وتركوهم ضحية لهذا الوباء الذي استشرى في كل مكان، مناشدا الأسر إلى ضرورة الانتباه الى أبنائهم ومتابعتهم وحثهم على الصلاة والطهارة والتمسك بكتاب الله. وأشاد الإمام بما تقوم به السلطات من أجل مكافحة المخدرات ولكنه استنكر ضعف عقوبة المروجين للمخدرات، وقال (يجب ان يعاقبوا بالإعدام لأنهم يدمرون عقول الشباب)، مشيرا إلى الكميات الكبيرة من المخدرات التي دخلت البلاد بالحاويات وأضاف (لكننا لم نسمع من هم الذين ادخلوا هذه الحاويات ولماذا لم تتم محاكمتهم علنًا حتى يكونوا عظة للأخرين)
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق January, 12 2023
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