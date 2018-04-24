خطاب لمدير جهاز الأمن لاستدعاء شاهد دفاع في قضية شركات الأدوية



08:31 PM April, 24 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: طيبة بشير



طالبت محكمة الخرطوم وسط، مدير جهاز الأمن الوطني عبر خطاب رسمي بإعلان شاهد دفاع لصالح المتهم الأول في قضية شركات الأدوية الوهمية التي يواجه الاتهام فيها (14) متهماً يواجهون تهماً تتعلق بالحصول على أموال خُصصت لاستيراد الدواء وتبديدها.



وحسب تحريات القضية التي ينظرها القاضي أحمد الناطق، فإن المتهمين قد تحصلوا على تحاويل مالية بالنقد الأجنبي تم تحويلها عبر بنوك خارج البلاد لشركات يديرونها من حساب الصادر المخصص لاستيراد الأدوية البشرية، وذلك بالاتفاق والاشتراك والمعاونة مستخدمين مستندات مزورة مستغلين أسماء أعمال وهمية وغير مسجلة.



وأشارت التحريات أن هنالك أسماء مسجلة لدى المسجل التجاري إلا أنها لا تعمل في مجال استيراد الأدوية البشرية وغير مسجلة لدى شعبة مستوردي الأدوية والمجلس القومي للأدوية والسموم.