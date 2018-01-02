02-01-2018, 10:09 AM

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خطاب علي قيلوب امام الجمعية العمومية للمحاميين

10:09 AM January, 02 2018 سودانيز اون لاين

اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة

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بسم الله الرحمن الرحيم



الزميلات والزملاء اعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين



الاخ الاستاذ/ عثمان الشريف مرشح قائمة المؤتمر الوطني لمنصب النقيب



السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،



يطيب لي ويشرفني ان اخطابكم في هذا اليوم المشهود باسم التحالف الديموقراطي للمحامين ممثلا في مرشحيه لمجلس النقابة وباسمي مرشحا كنقيب للمحامين، اخطابكم ونحن نستشرف عهدا جديدا لنقابة المحامين تلك النقابة التي نص الدستور على انها نقابة خاصة ومستقلة، فنحن اليوم نتطلع الى تحقيق تلك الصفات لنقابة المحامين.



الزميلات والزملاء اعضاء الجمعية العمومية



ارجو ان نسجل رفض التحالف الديموقراطي للمحامين لكل من خطاب الدورة والميزانية المقدمة من نقابة الاستاذ الطيب هارون المحاميوذلك لما يلي من اسباب:



اولا حول خطاب الدورة:



فشلت النقابة في مخاطبة قضايا المهنة و المحامين و انصرفت للدفاع عن سوءات و تجاوزات النظام كإحدى اذرع النظام ورافدا من روافده مثله مثل اي مصلحة او جهاز من اجهزة الدولة و اغفلت دورها و مسئوليتها نحو قضايا المهنة عامها و خاصها كما اغفلت التزامها نحو قضايا الوطن و المواطن فيما يتصل بكفالة الحريات و الحقوق الاساسية و ترسيخ مبادئ و قيم العدل و سيادة حكم القانون و المحاكمة العادلة و العلنية الناجزة امام القاضي الطبيعي المختص و عن استقلال القضاء و قومية الخدمة المدنية و القوات النظامية على اختلافها و مبادئ الفصل بين السلطات و غيرها و غيرها.....من القضايا.

لكل ما تقدم نرفض اجازة وندعو الجمعيةالعمومية اسقاط خطاب الدورة.

ثانيا حول الميزانية:



· يجب ان تقدم الميزانية عن السنوات الاربعة التي خلت بحيث تقدم ميزانية كل سنة على حدة.



· قدمت الميزانية اليوم الثلاثين من ديسمبر 2017 للجمعية العمومية ومهما اوتينا من قدرة على التحليل وتقييم البيانات التي تأسس عليها تقرير المراجع القانوني لا يمكننا ولأي محاسب او مراجع قانوني الادلاء براي قاطع على مدى صحة البيانات والقوائم المالية التي بنى عليها التقرير، لم تقدم وتطرح الميزانية للجمعية العمومية للمحامين قبل وقت كاف (على الاقل قبل شهرين على الأقل من انعقاد الجمعية العمومية) حتى يتمكن المحامون من مراجعتها ومعرفة تفاصيلها ليتسنى لهم مناقشتها لإجازتها او رفضها.



· لم تتضمن الميزانية الاموال المليارية التي دعمت بها الدولة ميزانية نقابة المحامين باعتبارها رافدا وذراعا لها كما ثبت من افادات السيد/ مرشح نقيب المؤتمر الوطني في لقاء النصرة من حيث ترشيحه وترشيح قائمتهودعمه السياسيوالمادي والمعنوي جزاء مواقفها الداعمة للسلطة. (صور لقاء النصرة)



· ظللننا نطالب وما زلنا اليوم نطالب بتزويدنا بصورة من الميزانية والمستندات المؤيدة لها للاطلاع عليها فعليا، اعمالا لمبادئ الشفافية والمحاسبية، وفي غياب ذلك فإننا نرفض ونطالب الزميلاتوالزملاء برفضها جملة وتفصيلا.



· خلا خطاب الدورة من التزام مجلس النقابةبتنفيذ توصيات الجمعية العمومية الصادرة في دورة 2009 بإنشاءوتأسيس نقابات فرعية بالولايات وتمكينهم من ادارة شئون فرعياتهم، بما فيها اجراء وادارة الانتخابات حيث ان ذلك يضمن اجراء عملية انتخابية نزيهة محصنة ضد التزوير وتحشير الاسماء بين قوائم المحامين ممن يمتهنون المهن الاخرى والذين لا يحق لهم التواجد ضمن قوائم المحامين، وصولا لتمثيلحقيقي لنقاباتهم الفرعية وممن يختارونهموينتخبونهم ليكونوا من ضمن مجلس النقابة المركزية.



· خلا خطاب الدورة من تنفيذ او اي نية لتنفيذ مطالبات المحامين المتكررة باستعادة الفصل العاشر من قانون المحاماة 1983 ذلك الفصل الذي يؤكد على استقلالية نقابة المحامين خاصة في اجراء و ادارة العملية الانتخابية، و من تداعيات غياب تلك الاستقلالية لجوء مجلس نقابة المحامين للهيئة القضائية طالبا منها الاشراف على انتخابات المحامين، زج الهيئة القضائية في العملية الانتخابية اسفر عن لجنة لم تتوخى الحيادية في ما قامت به من اجراءات كثيرة كان اولها رفض مقابلة وفد محامي التحالف بقيادة مرشحيهم السابق و الحالي لمنصب النقيب و مجموعة من المحامين، في عسف غير مبرر، كما كان اخرها ترقيم القائمة حيث تم ترقيم قائمة التحالف من 1-20 و ذلك لأسبقية حضورها للتسجيل، فاذا به يحيل اسماء قائمة مرشحي المؤتمر الوطني تتصدر القائمة على الرغم من حضورهم المتأخر. وليس لنا تفسيرا لهذا السلوك الا لانحياز التام لقائمة المؤتمر الوطني.



· يرفض المحامون تكليف اي لجنة قضائية او غيرها من خارج الجمعية العمومية للمحامين ان تشرف على انتخابات النقابة كما كان عليه العهد قبل الغاء الفصل العاشر من قانون المحاماة 1983.



· ان الزج بالقضائية في امر ادارة انتخابات المحامين بالإضافة الى ما ذكرنا يفقدها الحيدة والاستقلال عند نظر اي طعون يمكن ان يتقدم بها المتنافسون طعنا في اجراءات الانتخابات/ فكيف تكون هي من أشرف على الانتخابات وهي من يفصل في صحة اجراءات ما اشرفت عليه.



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الزميلات والزملاء



ظلت النقابة المحسوبة على المؤتمر الوطني بتقديمالخدماتوالامتيازات لعضويتها الموالية حصراً، ناسين ان هذه الامتيازات والخدمات استحقاق قانوني لكافة المحامين دون تمييز لأنهم هم من يرفدون خزينة النقابة بالرسوم والدمغات على مدار الساعة خلال ساعات العمل اليومي، كما ظلت هذه الامتيازات والخدمات تقدمكحافز انتخابي.



· لذا فإننا نعد ونطالب بنقابة لكل المحامين دون تمييز نقابةمستقلة عن السلطة استقلالا ماديا ومهنيا،نقابة تعنى بترقية المهنة ورفع القدراتوالتدريب والتأهيل ورعاية كافة الحقوق المهنية والمعاشية وتأمين مناخ مهني صحي ومعافى.



· في المقابل يلتزم التحالف الديموقراطي للمحامين، كالعهدبه دائما، التزاما صارما بالمشاركة الفاعلة والراشدة حيال قضايا العدالة والوطن والمواطن بالتصدي لكافة الخروقات والانتهاكات للحرياتوالحقوق الاساسيةوالدفاع عنهاوتقديم المشورةوالراي والمساندة والدعم القانوني اللازم.



· نعد ونطالب بنقابة تعمل على سيادة حكم القانون ودولة القانون والمواطنة وارساء دعائم الديموقراطية والحكم الراشدوالتبادل السلمي للسلطة وان تكون النقابة خط الدفاع الاول والاخير عنها امام كافة الجهات ذات العلاقة.



· نعد ونطالب بان تكون النقابة حربا على الفساد والإفساد وملاحقة كل من ارتكب جرما في حق الوطن والمواطن.



قائمة المؤتمر الوطني لم تقدم اي برنامج انتخابي وانما اكتفت بتصريحات هلامية وانصرافيه عبر الاسافير من عضوية مجلسها لاتعنى بقضايا الوطن والمواطنين.



الزميلات والزملاء



ظل النظام يروج ويحشد لدعم قائمة المؤتمر الوطني من خلال لقاءات النصرة بكاملقياداتالدولة مسخرين مقدرات الدولة لدعمه ولقاءات الولاةوالوعود البارقة برغد العيش وتملك الاملاك من قطع الاراضي إذا ما فازوا، مشيعين ان قائمة التحالف إذا ما فازت ستؤسس لدولة داخل دولة !! اي استفزاز واستخفاف بعقول فئة مستنيرة كالمحامين.



الزميلات والزملاء



اعلم تماما ان الوقت مفصلي وان قضايا الحريات قيد الانتظار وشعبنا يتطلعالىفوز نقابة مهنية تتكفل برعاية ودعم حقوقهالدستورية، نقابةتشكل حصنا منيعا وواقيا ضد اي انتهاكات او تجاوزات لهذه الحقوق من اي جهة كانت، لذا يدعوكم التحالف للتوجه الى صناديق الاقتراع لتحقيق ذلك الامل.



وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ۚ



والسلام عليكمورحمة الله تعالى وبركاته



علي قيلوب المحامي

مرشحا للتحالف الديموقراطي للمحامين لمنصب النقيب



30/12/2017



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