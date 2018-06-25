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اخبار سودانيزاونلاين

اخبار سودانيزاونلاين

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Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) خطاب اللجنة التنظيمية للحركة الشعبية لتحرير السودان / مكتب فرنسا بخصوص الاحتفال بالذكري ٣٥ لتأسيس ا

03:41 AM June, 24 2018 سودانيز اون لاين

اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة

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رابط مختصر الحریة العدالة المساواة￼ مكتب الحركة الشعبیة لتحریر السودان شمال- فرنسا

كلمة اللجنة المنظمة للإحتفال بالذكرى الخمسة والثلاثون لتأسیس الحركة الشعبیة والجیش الشعبي لتحریر السودان، والذكرى السابعة لانطلاقة ثورة التحریر الثانیة.

من یقوم بنصف ثورة كمن یحفر قبره بیده. - الرفیق العظیم/ ماو تسي تونغ

الحضور الكریم باسمكم جمیعا، بمختلف مقاماتكم السامیة ومكانتكم السامقة، بإسم السودان الجدید والحركة الشعبیة والجیش الشعبي لتحریر السودان شمال نرحب بكم أیها الجمع الأوفیاء وأنتم حضورا بینا، جئتم من مختلف مدن الجمهوریة الفرنسیة وكان وصول البعض منكم من الدول الأوروبیة الأخرى، تلبیة لدعوتنا لكم للاحتفاء بهذا الیوم العظیم وتخلیدا لذكرى شهداء معارك الكرامة والتحریر منذ ١٦ مایو ١٩٨٣م وإلى اْلَیْوَم ، هؤلاء الذین قدموا دمائهم مهرا من أجل السودان الجدید الذي یسود فیه الحریة والمساواة والعدالة الاجتماعیة ونقل المدینة الریف. إذ نحیكم تحیة ثورة عطرة بدموع ودماء شعبنا الذي صمد في وجه أقبح أنواع الاستغلال لقرنین من الزمان وهو عمر الدولة الحدیثة في السودان ١٨٢١م. الذي تأسس بضم مجموعات ثقافیة ذات درجات متفاوتة في وعیها السیاسي، متباینة في بنیاتها الإقتصادیة و أنساقها الثقافیة والإجتماعیة. أتت هذه الوحدة القهریة عبر فوهة البندقیة وأسنة الرماح، كرغبة خارجیة إمبریالیة بغیة تحقیق مآرب كولونیالیة، وتم الحفاظ علیها بذات النسق من العنف المادي والمعنوي بتوظیف المؤسسات الموروثة من الحاكم العام من الجیش والشرطة والقضاء والجهاز الدبلوماسي والتعلیمي والإعلامي ؛ بهذا دشن بدایة الإضطهاد الثقافي والاستغلال الاقتصادي والتعالي العرقي والدیني معا، سیتطلب الوضع عقد إجتماعي جدید یصون وحدة السودان على أسس جدیدة. إذ كانت المؤسسة الدینیة حاضرة منذ البدایة وحتى یومنا هذا لتعمل على تغبیش وعي شعبنا بعدم الشعور بحقوقه المسلوبة والتغطیة والتبریر لكافة فساد وفشل وظلم الحكومات بشقیها الإستعماري الخارجي والداخلي )المدني الطائفي والعسكري(.

اسمحوا لي أیها الرفیقات والرفاق الكرام بمختلف مقاماتكم أن أحیي أرواح شهدائنا الأبرار وأن أحیي الشعوب المهمشة كافة لتضحیاتهم العظیمة لمدة إثنان وستون عاما من

استقلال بلادنا أي فترة ما یسمى بالدولة الوطنیة أو دولة ما بعد الإستعمار بالمفهوم الكرونولوجي اتسمت هذه الدولة بعدم الإستقرار السیاسي والإقتصادي، بل عرف ثلاثة انقلابات عسكریة ١٩٨٩،١٩٦٩،١٩٥٨م حولت السودان لمحرقة بشریة وثلاثة حكومات مدنیة مشؤومة لم یشهد لها الاستقرار، بسبب بنیته أحزابها السیاسیة التي تتشاطر افكار بیت ود الجاك وتتصارع حول كراسي السلطة، اتصفت بجزئیة المشاركة في انتخاباتها كما في المهزلة القادمة ) الانتخابات ( في ٢٠٢٠م، لم یذق فیه شعبنا یومًا الحریة أو یشعر بالأمن أو یعرف طعم الإستقلال حتى تلاوة هذا الخطاب، ظل التهمیش هو الصفة الملازمة له وتعرض لانكي أنواع العذاب وإرتكب في حقه جرائم عدة أبرزها جریمة الحرب وجرائم ضد الإنسانیة یندى لها الجبین. فوق ذلك تعرض جزء من شعوبنا للإبادة الجماعیة التي تعتبر أعلى درجات الإقصاء والنفي البیولوجي.

الحضور الكرام السادة/ السیدات نرحب بكم ونحن نحتفل بالذكرى الخمسة والثلاثون لتأسیس أكبر حركة تحریریة في إفریقیا أن لم یكن في العالم على مدار تاریخ الحركات التحریریة المناوئة للاستغلال والمطالبة بالحریة وهي الحركة الشعبیة والجیش الشعبي لتحریر السودان التي كانت صرخة میلادها الأولى في ١٦ مایو ١٩٨٣م، ونحتفل بمرور سبعة أعوام على تفجر الثورة الثانیة في جنوب كردفان/جبال النوبة، هذا إمتداد طبیعي لثورة تحرر الشعوب السودانیة، هي ثورة مهیبة، ملیئة بتضحیات عظیمة لنساء ورجال شجعان من شعبنا آمنوا بالحریة وعشقوا النضال وسقطوا في معارك الكرامة ومیادین الشرف وسیخلدهم التاریخ على ذلك، أحیي أرواحهم الخالدة التي رقدت مع العظماء من اسلافنا طهارقا، بعانخي، كاتشا و أماني ریناس وأماني شختوا والسلطان تاج الدین والسلطان علي دینار والسلطان عجبنا والمك ادم ام دبالوا البطل على عبداللطیف والمناضل عبدالفضیل الماظ وغیرهم من ابطال شعبنا. حیوا معي روح القائدین العظیمین الخالدین الدكتور جون قرنق دیمبیور والقائد المعلم یوسف كوة مكي، فلیرقد أرواحهم بسلام سرمدي.

المواطنات والمواطنین الكرام￼

لدینا رغبة اكیدة وجامحة، بأن نحتفل بهذا الیوم في أرضنا ووسط شعبنا في كادقلي أو الدمازین أو الجنینة أو كسلا أو مروي أو حتى الخرطوم حقتنا. لكن الجمیع على علم بالظرف الذي یمر به السودان سیاسیا وأجواء الحرب الأهلیة وسیطرة نظام المؤتمر الوطني "الحركة الإسلامیة" على كافة مفاصل الدولة وتوظیفها لصالح أقلیة طفیلیة اضطهدت المواطنین في آراءهم ومعتقداتهم. والحملة الشعواء ضد حریة التعبیر والعقیدة واضحة للعیان لاسیما الاضطهاد والمحاكمات التي تشبه محاكم التفتیش الذي یتعرض له طلاب دارفور في الجامعات السودانیة والصحفیات والصحفیین والمسیحین من شعبنا أقوى دلیل على تعنت وتسلط نظام الطغمة الحاكمة في الخرطوم وإنسداد أي أفق للحلول السلمیة ناهیك عن أي حدیث عن الانتخابات المزعومة. والأنكى والأمر من ذلك حكومة المؤتمر الوطني مستمر في سیاسات التمركز والتهمیش الذي ظل یمارس من قبل المركز الإسلامي عروبي لزمن طویل وهذه والایدولوجیا جربت لفترات كافیة إذ لا تخدم الوحدة الوطنیة بل تساهم في تفكیك ما تبقى من السودان وبدوره أفضى إلى حروبات أهلیة طاحنة قضت على الأخضر والیابس وجعلت اعزة اهلها اذلًة ، نازحین أو لاجئین ومهاجرین في بقاع الأرض یبتغون من فضل القیم الإنسانیة وأنتم هنا في فرنسا جزء من ذلك المحنة العویصة. الیوم یمر سوداننا العزیز بأخطر مرحلة، ما بین البقاء كدولة موحدة أو مزیدا من التفكك والفناء، ولا یخفى علینا ضنك العیش الذي یرزح فیه غالبیة الشعوب السودانیة، ونقص حاد في المیاه في أرض النیلین وشبح المجاعة یلوح في الأفق.

*الشابات السودانیات/ الشباب السودانیین بمختلف مقاماتكم السامیة وخلفیاتكم الفكریة والسیاسیة*

أن السودان في حوجة لكم والعمل معا كخلیة النحل ویجب أن تضافروا الجهود من أجل تفكیك دولة الأحادیة الدینیة والثقافة لصالح دولة تحترم جمیع الثقافات والأدیان أي سودانا جدیدًا خالیا من المخلفات السلبیة للسودان القدیم!! ومعافى من الحروبات والتهمیش والإقصاء والاضطهاد الدیني والعرقي والثقافي. لابد أن تلعبوا دورا قویا ببناء مؤسسات مجتمع مدني فاعل في والدیاسبورا تعمل التشبیك مع الشباب في الدول الإفریقیة الشقیقة وتثقیف وتطویر قدرات الشباب باعتبارهم قادة السودان الجدید. انتم رسل السودان للعالم ویجب أن تظهروا قیمة السودان وحقیقة التنوع الذي یزخر به بلدنا عرقیا وثقافیا ودینیا، ونفتخر بأننا أحفاد هؤلاء السود الذین أسسوا أعظم حضارة و شیدوا الأهرامات في وادي النیل قبل الهجمات البربریة على أفریقیا وقبل أن یظهر السودان ومصر وإثیوبیا الحدیثین. أن مصالح وعمق ومستقبل السودان في كوناكري ویاوندي جوهانسبرج وادیس ابابا وشمال أفریقیا أي في افریقیا الشعوب والقارة ، ومن هنا یأتي دور الدیاسبورا في توطید علاقات قویة مع الأشقاء الأفارقة، وتعزیز الحلم بأفریقیا قویة مستقلة ثقافیا واقتصادیا بل هنالك فرصة لوحدة إفریقیة قادمة وتطویر لغاتها في محاولة لربط شعوب القارة الأفریقیة مع بعضهم البعض عبر التواصل وتداول المعلومات والمصالح. على الصعید السوداني یجب تطویر احدى اللغات السودانیة مثل البداویت أو إحدي لغات النوبة أو المسالیت أو الفور أو الهوسا أو المرویة القدیمة واي لغة یجمع علیها السودانیون أن امكن ذلك لتكون بدیلا للغات الوافدة من خارج القارة وهذا یمنحنا شعورا قویا بأن السودان جزء من إفریقیا وإفریقیا للأفریقیین.

اخیرا ولیس آخرا المقدمات السلیمة تقود دائما لنتائج سلیمة !؛ لیس هنالك دولة فاشلة أو فقیرة أو غیر آمنة بل دائما هنالك قیادات فاشلة وفاسدة، لكن في حالتنا السودانیة هنالك قیادات في المعارضة أدمنت الفشل. یأتي هذا الفشل في محاولة الجنوح نحو الحلول الجزئیة أو المصالح الطائفیة أو الحزبیة الضیقة. ما حدث في باریس خلال الفترة القصیرة الماضیة فیما عرف بنداء السودان هو التفاف حول نضالات المهمشین ومحاولة اجهاضها واستفزاز واضح وفاضح لتضحیات ومشاعر الضحایا في السودان، خصوصا الذین یرزحون في معسكرات الذل والهوان آملین في غٍد أفضل وعدم تقدیر لدماء الأبطال الذین قدموا أرواحهم رخیصة في میادین الكرامة من أجل الحریة والعدالة والمساواة أي من أجل سودان غیر الذي عهدوه على ید الطائفیة والعسكر والجبهة الإسلامیة الذین حظوا بنصیب الأسد من السلطة طیلة الحقبة التي عرفت زورًا بالحقبة الوطنیة.

أتت هذه الاجتماعات مخیبة لآمال الغالبیة الساحقة من السودانیین بل لم تخاطب جذر المشكل السوداني وهي محاولة یائسة لإعادة إنتاج السودان القدیم داخل السودان الجدید بعد تسنم أحد جهابذة الدولة الاسلاموعروبیة لكتلة نداء السودان، هو الإمام الصادق المهدي الرجل الذي یعشق الأضواء وامتهان الكذب وظل الكذب هي السمة الملازمة لمسیرته السیاسیة، حظى بفرص أكبر لم یحظى به أحد من

السیاسین السودانیین في إدارة الدولة ولا الحزب، ظل الفشل هو الصفة الملازمة لتجاربه في الدولة والحزب بل قسم حزبه إلى أشلاء بعد￼ اكثر من خمسة عقود في قیادته ومن أجل بقائه في السلطة و توریث أبنائه من بعده، ظل یلعب دور وكیل السلطة في المعارضة. یعزز هذه الفرضیة تحركاته المشبوهة الي ان وصل به الحال عند تأسیس الجبهة الثوریة دافع عن النظام دفاعا مستمیتا وقال قولته المشهورة بأنه لن یجر الشوك في جلده ولا یقبل تغییر النظام الذي إرتكب جریمة الإبادة الجماعیة بالقوة. ومن هنا یأتي دورنا ودوركم جمیعا للتصدي لهذه المحاولة الخطیرة بفتح فضاءات جدیدة للحوار والمحاولة في كیفیة بناء كتلة تاریخیة تعبرعن مصالح كافة السودانیین والحركة الشعبیة والجیش لتحریر السودان شمال واصدقائها في مقدمة تلك الأحداث لكي تقود عملیة التغییر الجذري في بنیة الدولة وتعید تقسیم السلطة والثروة بین السودانیین لا یستثنى هذا التقسیم الخدمة المدنیة والجهاز الدبلوماسي والجیش والشرطة والأمن حسب نسب سكان الأقالیم أو الولایات! لم یحدث في تاریخنا السیاسي ولابد من حدوثه في مقبل الأیام! وإذا لم یحدث لن یستطیع أن یشعر شعبنا بالإنصاف وتحقیق العدالة الإجتماعیة أو الإستقرار السیاسي وحیادیة الدولة تجاه كافة الأطراف.

اخیرا نحي أرادة الشعوب السودانیة لصمودهم الشجاع ومواصلة النضال نحو السودان الجدید.

إذ نحیي السوانیات/ السودانیین في الأراضي المحررة في جبال النوبة/ جنوب كردفان والنیل الازرق، كما ننحني إجلالا على صمود النازحین في قرى ومعسكرات مدن دارفور ولا سیما المدنیین الأبریاء والعزل في محیط جبل مرة الذین یعانون من قصف مدفعیة نظام المؤتمر الوطني، ونقول لهم ارادة الشعوب أقوى من طموحات النخب والمجرمین لن یفلتوا من وجه العدالة، إن فجر الحریة آ ٍت لا محال.

شكرا لكم

عاشت الحركة والجیش الشعبیة لتحریر السودان شمال عاش كفاح الشعوب المهمشة الحریة لأسرانا الرحمة لشهدائنا عاجل الشفاء لجرحانا الثورة مستمرة والنصر اكید

عبدالسلام نورین

نائب رئیس اللجنة المنظمة للإحتفال ٢٣ یونیو ٢٠١٨

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