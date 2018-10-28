خروج الشيخ عبد الرحيم الرُّكيني من المستشفى

خرج الشيخ عبد الرحيم الرُّكيني ظهر اليوم الأحد من مستشفى علياء التخصصي بعد أن إكمل العلاج اللازم، وكان فضيلة الشيخ قد دخل المستشفى فجر السبت مستشفياً من بعض الإصابات الخفيفة جراء حادث مروري بمدينة القولد بالولاية الشمالية توفي فية أحد مرافقيه يدعى بشير أحمد آدم، وبلطف الله نجا الجميع وعددهم ثلاثة وكلهم بخير وقد تلقوا العلاج اللازم وكلهم بخير. وقد زاره بمستشفى علياء الأستاذ علي عثمان محمد طه واطمأن على حالته وصحته. وكان فضيلة الشيخ الركينى في جولة دعوية لأحبابه ومريديه بالولاية الشمالية، وتم أسعافه ومرافقيه لمستشفى دنقلا، وقد زاره والي الولاية الشمالية ياسر يوسف واطمأن عليه. وكان في إستقباله بمسجده بالكلاكلة ابو آدم جمع من الاحباب و المريدين الذين توافدوا فرحاً برؤيته سالماً معافى حامدين الله على سلامته.
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