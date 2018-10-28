خروج الشيخ عبد الرحيم الرُّكيني من المستشفى

التجمع الاتحادي المعارض بامريكا الشمالية يقدم ندوة بعنوان ازمة الطبقة الوسطي السودانية
منبر التجاني الطيب يدعوكم لحضور ندوة بعنوان حَوَلْ أَزمة السُودّان الراهنة وسُبل الحّل
Etihad Airways APAC
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 08-11-2018, 10:56 PM الصفحة الرئيسية

اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
28-10-2018, 09:37 PM

مصعب محجوب الماجدي
<aمصعب محجوب الماجدي
تاريخ التسجيل: 07-07-2017
مجموع المشاركات: 23

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


خروج الشيخ عبد الرحيم الرُّكيني من المستشفى

    10:37 PM October, 28 2018

    سودانيز اون لاين
    مصعب محجوب الماجدي-Sudan
    مكتبتى
    رابط مختصر




    الخرطوم: مصعب محجوب الماجدي

    خرج الشيخ عبد الرحيم الرُّكيني ظهر اليوم الأحد من مستشفى علياء التخصصي بعد أن إكمل العلاج اللازم، وكان فضيلة الشيخ قد دخل المستشفى فجر السبت مستشفياً من بعض الإصابات الخفيفة جراء حادث مروري بمدينة القولد بالولاية الشمالية توفي فية أحد مرافقيه يدعى بشير أحمد آدم، وبلطف الله نجا الجميع وعددهم ثلاثة وكلهم بخير وقد تلقوا العلاج اللازم وكلهم بخير. وقد زاره بمستشفى علياء الأستاذ علي عثمان محمد طه واطمأن على حالته وصحته.
    وكان فضيلة الشيخ الركينى‬‎ في جولة دعوية لأحبابه ومريديه بالولاية الشمالية، وتم أسعافه ومرافقيه لمستشفى دنقلا، وقد زاره والي الولاية الشمالية ياسر يوسف واطمأن عليه.
    وكان في إستقباله بمسجده بالكلاكلة ابو آدم جمع من الاحباب و المريدين الذين توافدوا فرحاً برؤيته سالماً معافى حامدين الله على سلامته.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de