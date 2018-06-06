خبير بيئي : انتشار السرطانات مرتبط بالتردي البيئي

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06-06-2018, 06:23 PM

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
<aأخبار الحركة الجماهيرية السودانية
تاريخ التسجيل: 25-09-2017
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خبير بيئي : انتشار السرطانات مرتبط بالتردي البيئي

    06:23 PM June, 06 2018

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    أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني
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    اكد الخبير البيئي البروفيسور عاصم مغربي ان انتشار السرطانات في السودان مؤخرا له علاقة وثيقة بالاضرار البيئية ودعا الجهات الرسمية ان تعيد النظر في التردي البيئي المتزايد والتي من واجبها كما قال حماية المواطن من المخاطر
    وربط الروائح الكريهة في المياه التي لم تعد تصلح للاستخدام البشري بالمشكلات في مجاري المياه والصرف الصحي وشبكة المياه التي وصفها بالمهترئة، ما دفع المواطنين الى شراء فلاتر المياه رغم الوضع الاقتصادي المتردي
    وتساءل على من تقع مسؤولية هذا التردي المريع واجاب: المسؤول الاول والاخير هو الحكومة
    والمح الى ان مياه (الصحة ) غير معروفة المصدر وليست هناك ادلة على عملية تنقيتها من عدمه ، وشدد على ان تخزينها يحدث تفاعلات مع اشعة الشمس، ما يتسبب في امراض السرطان
    وقطع مغربي ان التعدين الاهلي من اكبر الملوثات ويخلف اضرارا على البيئة وصحة المعدن ، واشار الى انه تسبب في اهمال الزراعة والتعليم بسبب العدد الهائل للمعدنين والذين وصل رقمهم الى 2 مليون
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