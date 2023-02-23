خبير أكاديمي: الشخصية السودانية سبب تخلفنا

عزا بروفيسور عبد الوهاب أحمد عبد الرحمن نائب مدير جامعة المغتربين عدم تقدم السودان ووصوله لأن يكون من بين 10 دول فاشلة، فاسدة إلى الشخصية السودانية التي قال إنها سيب تخلفنا ، مبينا أن التنشئة الإجتماعية هي الأساس في ذلك، وزاد “كل سوداني يفتكر مافي واحد ذيو ودا وهم”.
وقال عبد الرحمن لدى مخاطبته منتدى الفكر والتنمية والسلام عبر سلسلة ندوات عن كيفية النهوض بالسودان واللحاق بركب الدول المتقدمه ..المشروع الوطني لبناء الدولة السودانية الحديثه الذي جاء بعنوان “التنشئة الاجتماعية ودورها في بناء المواطن السوداني” والتي اقامها مركز خدمة المجتمع بجامعة المغتربين اليوم الأربعاء ، قال إن السودان يعيش على ثقافة القرن السادس والسابع عشر لافتا، إلى أن المجتمع السوداني يتأفف من ثقافة العمل اليدوي متسائلا من المفكر في السودان الآن وماذا اسهمنا في العالم ورغم مواردنا نعيش على الإغاثات وأضاف: نتعلم لنشاكس الآخرين كل واحد عاوز سلطة داعيا لضرورة التحرر من ذلك لكنه مع ذلك عبر عن أمله في الأجيال القادمة.
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