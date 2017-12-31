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خبر المؤتمر الصحفي لتحالف المحاميين

31-12-2017, 09:44 PM

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تاريخ التسجيل: 25-10-2013
مجموع المشاركات: 2753

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خبر المؤتمر الصحفي لتحالف المحاميين

    09:44 PM December, 31 2017

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    اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة
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    اعلن التحالف الديمقراطي للمحامين رفضه نتيجة انتخابات النقابة التي اعلنت اليوم، وقال انه سيعلن خلال ساعات عن كل التجاوزات والخروقات التي صاحبت العملية الانتخابية
    واشار مرشح التحالف لمقعد النقيب علي قيلوب ان العملية منذ بدايتها شابها كثير الخروقات والتجاوزات للوائح انتخابات النقابة مشددا علي رفضهم الكامل للنتيجة المعلنة. و ذكر قيلوب ان كل الطعون التي قدمها التحالف اثناء العملية تم رفضها بسرعة مشككا في حياد اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات
    واكدت عضو التحالف سامية الهاشمي ان نقابة المحامين ارتكبت تجاوزات وخروقات مالية ترقي للمساءلة القانونية وبددت اموال النقابة من خلال صرفها علي بنود غير ذات اولوية مثل الضيافة والحوافز واضافت ان النقابة ارتكبت مخالفات تستوجب المساءلة القانونية
    واكد مرشح التحالف عز الدين صبير ان السماح لتصويت السواقط يكفي وحده لبطلان العملية.
    يشار الي ان المجلس المنصرف للنقابة قدم في مخالفة للوائح ميزانية لأربعة سنوات ولم يسمح ضيق الوقت للجمعية العمومية بمناقشة بنودها والتحقق من مفراداتها.
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