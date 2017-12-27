27-12-2017, 11:13 PM

حسين سعد

حسين سعد

تاريخ التسجيل: 09-12-2013

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خبراء..اللاجئيين يعانون من صعويات تعليمية وصحية والمعتمدية تؤكد الفراغمن البطاقة الممغنطة

11:13 PM December, 27 2017 سودانيز اون لاين

حسين سعد-الخرطوم-السودان

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الخرطوم:حسين سعد :سلمي عبدالرحيم



كشفت ورشة مشروع الحصول علي الخمات القانونية لاجئيين وطالبي اللجوء التي نظمتها منظمة متعاونات الخيرية بالتعاون مع المفوضية السامية للامم المتحدة ومعتممدية اللاجئيين امس بفندق بردايس بالخرطوم كشفت صعوبات تواجه اللاجئيين خاصة بالخدمات مثل الصحة والتعليم والزواج وقالت المحاميةسامية الهامشي في دراسة مصغرة لها حول بعض القوانيين المميزة ضد اللاجئيين ان عدد كبير من النساء يتجاوزن الالاف وفرت لهن متعاونات دعم قانوني بفضل محامون ومحاميات متطوعات واضافت نشعر بالفخر للخدمات القانونية التي قدمناها لاعداد كبيرة من اللاجئيين الفارين من بلدانهم بسبب الحروب والنزاعات بالقارة السمراء وأوضح الهاشمي ان دراستها تعرضت لعدد من التشريعات ذات الصلة الوثيقة بموضوع الحقوق المضمنة للاجئيين ومقاربة هذه التشريعات بما هو وارد في اتفاقية اللوء 1951- واي اتفاقات وبرتوكولات اقليمية وذلك بغرض معرفة التحديات والعمل عليحل المعقوات سوءمن داخل التشريعاو عن طريق التطبيق او التنفيذ ولفتت الي ان التشريعات هي قانون تخطيط التعليم لسنة 2001م وقانون السجل المدني لسنة 2001م والقوانيين المتعلقة بالصحة وقانون الصحة العامة 2008م وقانون الصحة المدرسية 1974م والقواعد الموحدة للرسوم القضائية 1983م واوضحت الهاشمي بدون الحصول علي فلاصة الدراسة سيكون جيل امل معراضا للخطر وقالت هناك مشكلة في عدم الحصول علي الاحصائيات واغلبها قديمة تعود للعام 2014م مضي عليها ثلاث سنوات واوضحت احدثت معلومات بموقع مفوضية اللاجئيين كانت في العام 2016م ولفتت الي وجود مشاكل خاصة بازواج لدي اللاجئيين والغرمات التي تفرض عليبائعات الشاي والاطعمة غير السودانيات تفرض عليهن غرامات مضاعفة فضلا عن مشاكل خاصة بالحصول عليوثيقة السفر والبطاقات الممغنطة بجانب عدم وجود مترجمين بالمحاكم وضعف التدريب من جهته وصف استاذ القانون بجامعة الخرطوم دكتور علي سليمان في مداخلته ان قانون اللجوء لسنة 2014م بالمميز وطالب سليمان بالاهتمام بلغة الام في التعليم وشدد علي ضرورة وجود سياسات واضحة عن التعليم وفي السياق قال سفيان عبد المنعم من ادارة الحماية بمعتمدية اللاجئين ان موضوع اللاجئين كبير نظرا لزيادة اعدادهم المرتبطة بالنزاعات والحروب وتدفقهم الي السودان كمعبر وبلد مضياف ،ولفت سفيان الي انهم بالمعتمدية لديهم متب خاص بالتعليم وشوؤن الطلاب اللاجئيين مشيرا الي وجود مدارس للاجئ ارتريا واثيوبيا وجنوب السودان والكنغو تعمل وفقا لشروط وزارة التربية والتعليم ،وفي المقابل قال نائب رئيس ادارة التدريب بالسلطة القضائية مولانا زروق الطيب ان مشاكل اللاجئيين عديدة لاسيما في ولايات الشرق فيظل الامكانيات المحدودة للمعتمدية ودعا للتفريق بين اللاجئ والاجنبي وشدد علي ضرورة التوعية وقيام مثل هذه الورش بالولايات التي تشهد اكتظاظ باللاجئين والاتجاربالبشر وغسيل الاموالوكشف عن وجود نحو 50 الف لاجئ بمحليتي ابوحمد وبربر بدون اوراق واكد زرقعم وجود اي تعارض بين الدستور وقانو اللجوء وبدورها قالت عضو لجنة التشريع والعدل بالبرلمان هدي الامير ان القوانيين اعطت اللاجي حقوقه كاملة وتابعت:وجود قانون للاجئ محمده لكن هناك اشكالات في التنفيذ واتفقتهدي مع سامية في حديها بوجود مشاكل زواج اللاجئيين وشددت علي ضرورة التطرق لهذه القضية وفي الختام قال مالدكتور بلال احمد موسي من معتمدية اللاجئيين ان هناك ملاحظات برزت في قانون اللاجئ 2014م ولفت الي ان حكومة السودان من اوائل الدول التي لها قانون 1974مووعد بلال بمراجعة الملاحظات الايجابية التي اشارت لها الورشة واكد موسي توفر الاحصائياتالتي قال انهم وضعوها في كتاب باللغتين العربية والانجليزية واشار الي وجود اكثر من اثنين مليون لاجئي واوضح هناك حوالي مليون و300 الف لاجئي من جنوب السودان بكل البلاد خاصة النيل الابيض ونحو 450 الف الف بالعاصمة الخرطوم وتابع هناك جنسيات اخري من ارتريا واثيوبيا والكنغو وقال دكتور بلال هناك اتفاقية خاصةبتسجيل اللاجئيين فيالمعسكرات والمدن وولاية الخرطوم واشارالي وجود مشكلة بسبب المنهج التعليمي كشف عن وجود عودة طوعية للاجئيين السودانيين بدولة تشاد وقال انهم وضعوا نظام للبطاقة الممغنطة بالتعاونمع السجل المدني والمفوضية واكد موسي مجانية خدمات التعليم والصحة ومياه لشرب للاجئيينوقال انهم اجروا مسح في ولاية الخرطوم لحصر اللاجئيين بمشاركة 42 شخص يمثلون الجهات ذات الصلة .



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