خبراء يقرون بضعف مستوى طلاب الجامعات



03:48 PM January, 11 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة اليوم التالي-الخرطوم-السودان

مكتبتى

رابط مختصر

الخرطوم – خضر مسعود

أقر خبراء تربويون بضعف في مستويات الطلاب القادمين للجامعات، وأكدوا شعورهم بالإحباط من أداء الطلاب الذين يتم استيعابهم في الجامعات، وأرجعوا ذلك إلى أن المناهج لا تفي باحتياجاتهم، وعزا د. معاوية السر قشي مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي، التدهور إلى الكيفية التي يدرس بها المعلمون، كاشفاً عن دراسات تجرى لتحديد سن قبول التلاميذ في الصف الأول، معبراً عن أسفه لما يجري في المدارس من عنف، وأبدى عدد من المشاركين تفاؤلهم بالمناهج الجديدة وعدوها بارقة أمل لتحسين المستوى، لافتين لوجود شكاوي من أولياء من كثرة المقررات التي تعتمد على التلقين ووصفو الأمر بأنه الأسوأ ويؤدي لضعف المستوى.

وأعلن المركز القومي للمناهج والبحث التربوي البدء في تطبيق مقررات جديدة مواكبة تركز على (154) قيمة و(136) مهارة للصفوف الأول والثاني والثالث، بنيت على وثيقة المناهج الجديدة وركزت على أن تكون المناهج فاعلة.