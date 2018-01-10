خبراء وبرلمانيون: مشكلة السودان ليست سياسية



01:40 PM January, 10 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة اليوم التالي-الخرطوم-السودان

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الخرطوم – (اليوم التالي)

وصف مثقفون وخبراء في الأدب وقيادات برلمانية مشكلة السودان بأنها ليست سياسية وإنما ثقافية في المقام الأول وبأن تلك المشكلة متجذرة على مدى عقود، وقالت البرلمانية والأديبة روضة الحاج في ندوة الاستقلال الكبرى التي نظمها الاتحاد العام للطلاب السودانيين بعنوان (المثقفون ودورهم في الاستقلال واستشراف المستقبل)، قالت إن كل التنازع والغبن في السودان أصله ثقافي من الدرجة الأولى وإن سبب الجهل يعود لعدم معرفة البعض الآخر، ودعت لمراجعة النفس في وقت تعددت فيه وسائل التلقي، حد قولها.

في السياق نفى حسب الرسول الطاهر الأمين العام للاتحاد أن يكون الاتحاد مقصرا في حقوق الطلاب الثقافية، وأكد أن الاتحاد أعد المكتبات الإلكترونية لرفد الطالب بالمعلومات عن تاريخ وثقافة السودان، متعهدا بتبني الاتحاد لمكتبة ورقية تكون مرجعا لطلاب السودان.