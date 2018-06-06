خبراء اقتصاديون: إيقاف تصدير المواد الخام سيقود لاستقرار سعر الصرف

08:01 PM June, 06 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: الصيحة



توقع خبراء اقتصاديون أن يسهم قرار الحكومة بإيقاف تصدير المواد الخام بنهاية العام الجاري، في ارتفاع حجم الإنتاج والإنتاجية مشيرين إلى أن اتجاه وزارة التجارة نحو إيقاف صادر المواد الخام يمثل قيمة مضافة حقيقية لخزينة الدولة ويقود إلى استقرار سعر الصرف ولتدفقات نقدية يمكن أن تشهدها المرحلة القادمة.



وقال الخبير الاقتصادي د. محمد الناير إن إنفاذ توجه الدولة نحو إيقاف صادر المواد الخام جاء متأخراً ولكنه سيحقق مكاسب كبيرة للبلاد، وسيأتي لمصلحة الاقتصاد القومي، وقال إن هذا القرار يجب أن تسبقه ترتيبات كبيرة تتمثل في إنشاء مزارع ومصانع بمواصفات عالمية خاصة أن السودان لديه إمكانات متاحة في ظل تمتعه بالثروات الزراعية والحيوانية والصناعية، وأضاف أن القطاع الصناعي على وجه الخصوص يتطلب وقفة جادة من قبل الدولة وتنفيذ جميع التزاماتها التي وضعتها بشأنه.



وبدوره أكد رئيس اتحاد عام الغرف الصناعية معاوية البرير مواصلة الصانعين والمنتجين بجميع القطاعات المتعددة لمسيرة النماء والتنمية إلى أن يصبح السودان في مقدمة الدولة الناهضة، مبيناً أن وفرة السلع المنتجة محلياً في ظل هذه الأزمات تؤكد أن مقدرة وكفاءة المصانع المحلية لاستيعاب جميع الطاقات والموارد التي تمكنها من توظيفها لمنتجات ذات مواصفات عالمية تؤهلها للمنافسة في الأسواق العالمية، وقال إن الصناعة السودانية ما زالت قادرة على قيادة الاقتصاد السوداني بمزيد من الاهتمام والمعالجات، خاصة وأن هناك اهتماماً كبيراً من قبل رئاسة الجمهورية بحل كافة المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي.



وقال رئيس غرفة المصدرين والمستوردين باتحاد أصحاب العمل بولاية شمال كردفان يوسف محمد حبيبي إن اتجاه وزارة التجارة نحو إيقاف صادر المواد الخام يمثل قيمة مضافة حقيقية لخزينة الدولة، في ذات الوقت يعني أن جميع الصادرات السودانية تصبح منتجات سودانية مما يحقق ضخ عملات أجنبية كبيرة خلال فترة وجيزة، وقال إن التزام الدولة بإزالة معوقات القطاع الصناعي مؤشر قوي لاستعدادها لإنفاذ القرار وهذا ما يعني أن توجه نحو تهيئة البنى التحية خاصة فيما يتعلق بالخصائص الكيمائية والفيزيائية وعمليات الجودة. |Articles |News |مقالات |بيانات