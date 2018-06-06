خبراء اقتصاديون: إيقاف تصدير المواد الخام سيقود لاستقرار سعر الصرف

اتحاد الصحافيين يستضيف بدر الدين السيمت في ندوة عن الأزمة السودانية
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 26-06-2018, 11:48 PM الصفحة الرئيسية

اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
06-06-2018, 08:01 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
مجموع المشاركات: 1950

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


خبراء اقتصاديون: إيقاف تصدير المواد الخام سيقود لاستقرار سعر الصرف

    08:01 PM June, 06 2018

    سودانيز اون لاين
    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر





    الخرطوم: الصيحة

    توقع خبراء اقتصاديون أن يسهم قرار الحكومة بإيقاف تصدير المواد الخام بنهاية العام الجاري، في ارتفاع حجم الإنتاج والإنتاجية مشيرين إلى أن اتجاه وزارة التجارة نحو إيقاف صادر المواد الخام يمثل قيمة مضافة حقيقية لخزينة الدولة ويقود إلى استقرار سعر الصرف ولتدفقات نقدية يمكن أن تشهدها المرحلة القادمة.

    وقال الخبير الاقتصادي د. محمد الناير إن إنفاذ توجه الدولة نحو إيقاف صادر المواد الخام جاء متأخراً ولكنه سيحقق مكاسب كبيرة للبلاد، وسيأتي لمصلحة الاقتصاد القومي، وقال إن هذا القرار يجب أن تسبقه ترتيبات كبيرة تتمثل في إنشاء مزارع ومصانع بمواصفات عالمية خاصة أن السودان لديه إمكانات متاحة في ظل تمتعه بالثروات الزراعية والحيوانية والصناعية، وأضاف أن القطاع الصناعي على وجه الخصوص يتطلب وقفة جادة من قبل الدولة وتنفيذ جميع التزاماتها التي وضعتها بشأنه.

    وبدوره أكد رئيس اتحاد عام الغرف الصناعية معاوية البرير مواصلة الصانعين والمنتجين بجميع القطاعات المتعددة لمسيرة النماء والتنمية إلى أن يصبح السودان في مقدمة الدولة الناهضة، مبيناً أن وفرة السلع المنتجة محلياً في ظل هذه الأزمات تؤكد أن مقدرة وكفاءة المصانع المحلية لاستيعاب جميع الطاقات والموارد التي تمكنها من توظيفها لمنتجات ذات مواصفات عالمية تؤهلها للمنافسة في الأسواق العالمية، وقال إن الصناعة السودانية ما زالت قادرة على قيادة الاقتصاد السوداني بمزيد من الاهتمام والمعالجات، خاصة وأن هناك اهتماماً كبيراً من قبل رئاسة الجمهورية بحل كافة المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي.

    وقال رئيس غرفة المصدرين والمستوردين باتحاد أصحاب العمل بولاية شمال كردفان يوسف محمد حبيبي إن اتجاه وزارة التجارة نحو إيقاف صادر المواد الخام يمثل قيمة مضافة حقيقية لخزينة الدولة، في ذات الوقت يعني أن جميع الصادرات السودانية تصبح منتجات سودانية مما يحقق ضخ عملات أجنبية كبيرة خلال فترة وجيزة، وقال إن التزام الدولة بإزالة معوقات القطاع الصناعي مؤشر قوي لاستعدادها لإنفاذ القرار وهذا ما يعني أن توجه نحو تهيئة البنى التحية خاصة فيما يتعلق بالخصائص الكيمائية والفيزيائية وعمليات الجودة.
                   |Articles |News |مقالات |بيانات


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de