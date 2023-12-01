خبراء : البنوك عرضة للإفلاس و95% من الكتلة النقدية خارج المصارف

جزم الخبير المصرفي إبراهيم أونور أنّ الوضع السياسي المعقّد ألقى بظلاله على الوضع الاقتصادي. وقال أونور في تصريحاتٍ أوردتها صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم الخميس،”إذا لم يتدارك بنك السودان الأمر فإنّ البنوك السودانية عرضة للإفلاس”. وفي وقتٍ كشف فيه القيادي المصرفي السابق عمر سيد أحمد للصحيفة، عن وجود 95% من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي وتدير الاقتصاد غير الرسمي
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق January, 10 2023
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